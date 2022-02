Yılın en çok beklenen yapımlarından olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden yeni posterler paylaşıldı. Posterlerde farklı karakterler yer alsa da hiçbirinin yüzü gösterilmedi.

İngiliz yazar J.R:R Tolkien tarafından kaleme alınan ve seri olarak beyaz perdeye aktarılan Yüzüklerin Efendisi serisi, edebiyat ve sinema tarihinin klasikleri arasında gösteriliyor. Fantastik türündeki bu seri; inanılmaz detaylarla oluşturulan ‘Orta Dünya’ evreniyle milyonlarca insanın favori yapımlarının başında gösteriliyor.

Bilindiği üzere bu dev serinin dizisinin çekileceği duyurulmuştu. Amazon Prime’da yayımlanacak olan ve 465 milyon dolardan fazla bütçeye sahip olan bu yapımın, 2020 yılının sonlarında çekimlerinin bittiği ve 2021 yılının Ağustos ayında da yayın tarihi 2 Eylül 2022 olarak belirlendiği duyurularak diziden bir görsel paylaşılmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda teaser'ı da gelen diziden yeni görseller paylaşıldı

Geçtiğimiz haftalarda ise sabırsızlıkla beklenen yapımın ismi ve ilk görüntüleri, Amazon Prime’ın resmi hesapları tarafından paylaşılmıştı. Paylaşılan videoda, dev dizinin isminin ‘The Lord of The Rings: Rings of Power’; yani ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ olacağı duyurulmuştu. Şimdi de dizi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Dizinin resmi Twitter hesabı, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’nden yeni fotoğrafları hayranlar ile buluşturdu. Paylaşılan görsellerde dizide yer alacak olan birçok karaktere yer verildi; ancak hiçbirinin yüzü gösterilmedi.

Patrick McKay ve John D. Payne’in yaratıcılığını üstlendiği yapım, milyonlarca insanın beğenisini toplayan ‘The Hobbit’ ve ‘The Lord of the Rings’ filmlerinde gördüğümüz hikâyenin binlerce yıl öncesine odaklanacak. Hem tanıdık hem de yeni karakterlerle karşılaşacağımız dizide, uzun zamandır geri dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmeye başlayacağı ve kahramanların bu kötülükle yüzleşeceği gelen haberler arasında yer alıyor.

İşte yayımlanan posterler