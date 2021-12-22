Yüzüklerin Efendisi serisinde Frodo Baggins karakterini canlandıran Elijah Wood, günümüz sinemasının geldiği noktayı anlattı. Wood’a göre Yüzüklerin Efendisi serisi günümüzde çekilseydi asla sahip olduğu başarıyı yakalayamazdı.

Fantastik film severlerin gönlünde Minas Trith kadar büyük bir yeri olan Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, pek çok insana göre bugüne kadar yapılmış en iyi fantastik eser. J. R. R. Tolkien’in kaleme aldığı bu evreni başarılı bir şekilde beyaz perdeye aktaran Peter Jackson ve oyunculuğun hakkını veren oyuncuların da bu serinin efsaneleşmesinde payı büyük.

3 filmlik seride belki de en önemli role sahip olan Frodo Baggins’i canlandıran Elijah Wood, bu efsanevi üçleme günümüzde çekilseydi asla bu başarıyı yakalayamayacağını açıkladı. Wood’a göre bunun tek sebebi ise internet.

“Filmleri âdeta bir baloncuğun içinde çekiyorduk.”

Ünlü oyuncu Elijah Wood, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin günümüzde bu kadar rahat bir şekilde çekilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Günümüzde neredeyse her film hakkında sızıntılar olduğu ve hayranların sürekli daha fazla bilgi arayışında olmasının bunun temel nedeni olduğunu söyleyen Wood, The New York Times’a verdiği röportajda şunları söyledi;

“Eskiden filmleri şimdiye kıyasla daha özgür bir şekilde çekebiliyorduk. Günümüzde yapım şirketleri hayranların ve internetin baskıları nedeniyle bazı kararları vermekte zorlanıyor. Bizim filmimizde ise böyle bir sorun yoktu. Bu tabii ki stüdyonun üçlemeyi umursamadığı anlamına gelmiyor. Seriyi arka arkaya çekmenin risklerini biliyorlardı. Şu anda internetin farklı olması nedeniyle Yüzüklerin Efendisi filmleri, günümüzde çekilse pek de popüler olmayan sıradan filmler olarak kalabilirdi. Biz filmleri âdeta bir baloncuğun içinde çekiyorduk. Filmi çektiğimiz yerlerde nadiren de olsa birkaç fotoğrafçı bulunuyordu. Günümüzde ise bu durum çok farklı.” diyerek günümüz sinemasına sitem etti.

2001-2003 yılları arasında çekilen üçlemenin toplam maliyeti ise 281 milyon dolardı. Wood’a göre eğer bu filmler günümüzde çekilse yapım şirketi asla bu bütçeyi ayıramazdı.