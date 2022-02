Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinin film ve oyun haklarını elinde bulunduran The Saul Zaentz Company'nin bu hakları satışa çıkaracağı açıklandı. Tüm hakların toplam ederinin 2 milyar dolara yakın olması bekleniyor.

Günümüzün en popüler ve sevilen serilerinden birileri olan Yüzüklerin Efendisi ve The Hobbit, bugün yeni bir gelişme ile gündeme geldi. Her iki serinin de hem film hem de oyun haklarını elinde bulunduran The Saul Zaentz Company, J.R.R. Tolkien’den 1976 yılında aldığı bu hakları satışa çıkarmaya karar verdi.

The Saul Zaentz Company tarafından satışa sunulacak haklar arasında sekiz bölümden fazla dizi yayımlama, canlı etkinlikler, satılık eşyalar ve Tolkien’in henüz bitirilmeyen The Silmarillion ve The Unfinished Tales of Numenor and Middle-Earth yazımlarının hakları da bulunuyor. Bu hakların ederiyse haliyle az buz değil.

Hakların toplam değeri 2 milyar dolar:

Dünya çapında yüz milyonlarca hayrana sahip olan bu dev evrenin haklarını satın almak isteyen bir şirketin yaklaşık 2 milyar dolar ücret ödemesi gerekeceği tahmin ediliyor. Serilere hangi şirketlerin talip olacağı konusunda net bir şey söylenemese de en yakın aday olarak yakında The Lord of The Rings: The Rings of Power dizisini yayımlamaya hazırlanan Amazon gösteriliyor. Amazon, bu dizi için gereken hakları 250 milyon dolara almıştı.

Bir diğer yandaysa Warner Bros.’un kendisi bulunuyor. Daha önce Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ve The Hobbit üçlemesi nedeniyle Tolkien Estate ile davalık olan Warner Bros., anime türünde olacak The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim yapımı üzerinde çalışıyor. Warner Bros.’un da büyük bir sürpriz yaparak bu hakların peşinde koşması pek de imkânsız değil.