Sony'nin Marvel evrenini genişletme çabaları sürerken geçtiğimiz gün Madame Web'i kimin canlandıracağı belli oldu. Dakota Johnson, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları paylaşımlarıyla doğruladı.

Spider-Man: No Way Home’un büyük çaplı başarısının ardından Sony, Marvel karakterlerini ve kendi evrenini genişletmek için çalışmalara başladı. Bu genişleme kapsamında evrene eklenecek karakterlerden birininse Madame Web olacağı biliniyor. Sony’nin Doctor Strange’i olarak tanımlanabilecek olan Madame Web hakkındaysa bugün büyük bir haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde Deadline, kaynaklarına dayandırdığı bir haber paylaşarak Madame Web’i canlandıracak kişinin ünlü oyuncu Dakota Johnson olacağını öne sürmüştü. Bu haberin ardından Johnson, Deadline’ın haberini ekran görüntüsüyle birlikte gönderi olarak paylaştı ve gönderide Marvel ile Sony’yi etiketledi. Böylelikle Dakota, bu iddiaları doğrulamış oldu.

Dakota Johnson'ın paylaşımı:

Dakota Johnson’ın oynayacağı Madame Web kimdir?

Madame Web ismini taşıyan Cassandra Webb, çizgi romanlarda örümcek ağı şeklinde bir yaşam destek sistemine bağlı şekilde tasvir ediliyor. Yaşlı ve kör olduğu bilinen karakter, psişik yetenekleriyle birlikte ilk kez Amazing Spider-Man’in çizgi romanında görüldü. Webb, ayrıca birçok Örümcek Kadına akıl hocalığı yaptı.

Madame Web filmi hakkında paylaşılan detaylar şu anda oldukça az. Fakat iddialara göre film, yakında vizyona girecek olan Sony evrenindeki Morbius’un filmini konu alan yazarlar tarafından kaleme alınıyor. Sony, Dakota Johnson’ın kadroda yer alıp almadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama da paylaşmadı.