Birçok insan için sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi üçlemesi olan Yüzüklerin Efendisi filminin kendisi kadar kamera arkasında yaşanan olaylar da oldukça ilginç. Ekibin kendi ağzından çıkan hikayeleri sizin için derledik.

Yüzüklerin Efendisi'nin, sinema tarihine damga vurmuş, yapımcı ve yönetmenlere yeni bakış açıları kazandırmış, yeni yöntem ve tekniklerde öncü olmuş bir yapım olduğu otoritelerce kabul görmüş bir gerçek. Oldukça zengin bir kadroya sahip olan üçlemenin filmleri kadar kamera arkası da merak uyandırıyor.

Yapım, J.R.R Tolkien'in 1954-1955 yılları arasında üç cilt halinde yayınlanan eseriyle aynı adı taşıyan bir uyarlama. Tolkien'in titiz çalışmalarıyla edebiyat dünyasına kazandırdığı bu fantastik serinin ilk filmi olan Yüzük Kardeşliği'nin 2001 yılında vizyona girmesiyle tozu dumana katması da bir oldu. Gişe ve ödül törenlerindeki başarılarından bahsetmiyoruz bile!

Zengin kadrolu filmin hayranları için oyuncular, hayatları ve filmlerin çekim ortamı da merak konusu. Biz de Yüzüklerin Efendisi ekibinin çeşitli röportajlarda anlattığı bazı sahne arkası hikayeleri sizler için derledik.

Yüzüklerin Efendisi setinde yaşanan 10 olay

Sean Bean ve tırmanma deneyimi

Sean Bean uçmaktan korkuyormuş. Set yolculuklarında diğer ekip üyeleri pilottan helikoptere takla attırmasını isterken o stresten Orlando Bloom’un bacağını morartmakla meşgul oluyormuş. Bir süre sonra ise helikoptere binmek yerine Boromir kıyafeti içerisinde oradan oraya yürüyüp, dağa tırmanmayı tercih etmiş.

Christopher Lee, Ian Mckellen'a Gandalf rolünün kendisi için uygun olduğunu söylemiş

Gandalf’a hayat veren Ian Mckellen, Christopher Lee ile tanıştıklarında ona ilk sözünün “Yüzüklerin Efendisini her yıl okurum. Her zaman Gandalf rolünün benim olmasının gerektiğini düşünmüşümdür.” olduğunu söylemiş. Ekip içerisinde Tolkien’le tanışabilmiş tek kişi olan Lee, arada Star Wars’ta verilen yemeklerin LotR’dekinden çok daha iyi olduğu konusunda da yönetmene takılıyormuş.

Jenerikte aslında gizli bir gönderme var

Yönetmen Peter Jackson ve yapımcı Harvey Weinstein bütçe konusunda anlaşmazlık yaşamışlar. Weinstein serinin iki film olarak hazırlanmasını istemiş, hatta Jackson’ı onu kovup yerine Tarantino’yu getirmekle tehdit etmiş. Daha sonra filmin farklı yapımcılarla devam etmesiyle ortalık biraz durulsa da bir rivayete göre jenerikte Weinstein Kardeşlerin isimlerinin arkasına bulunan iki trol aslında bir göndermeymiş. Bu bir tesadüf mü mesaj mı kararı sizlere bırakıyoruz.

Sean Bean ve Orlando Bloom sete giderken yağmur yüzünden 3 gün mahsur kalmışlar

Orlando Bloom ve Sean Bean yeni bir sete giderken yolda fırtınaya yakalanmışlar. Heyelanların yolu kapatması ve sağanak yağış sebebiyle kara ve hava yolunu kullanamayan ikili, 3 gün boyunca dağda yaşlı bir kadının evinde kalmışlar. Bloom’un anlattığına göre Sean Bean’e oda verilirken kendisi 3 gün boyunca kanepede uyumuş. Şansına küs Bloom!

Selda Bağcan fanı Elijah Wood meğerse tam bir koleksiyoncuymuş

Frodoyu canlandıran Elijah Wood neredeyse her filmden bir anı saklıyormuş. Bilbo’nun odasındaki harita, the sting adlı kılıç ve meşhur yüzüğü hatıra olarak alan Wood, Hobbit setini ziyarete gittiğinde ise Bilbo’nun The Hobbit Tale’i yazdığı kitabı almış.

Gimli olmak kolay değil

Filmde Gimli karakterine hayat veren John Rhys-Davies'in makyajı, sette en uzun süren makyajlar arasındaymış. Her gün makyaj sandalyesinde geçen 4,5 saatin ardından oyuncu bazı alerjik reaksiyonlarla uğraşmak zorunda kalmış. 6 ayın sonunda ise burun ve göz çevresinde egzama oluşmuş. Daha sonra kendisine tekrar teklif edilse filmde oynayıp oynamayacağı sorulduğunda ise çektiği acının kazandığı paradan daha fazla olduğunu ifade etmiş.

"Bunu dokuyan kadın kör oldu kör"

Filmlerin kostüm ekibi projeye hazırlanmak için yaklaşık üç buçuk yıl harcamış ve sadece zırhların yapımında kullanılmak için 12,5 milyondan fazla metal yüzük yapılmış. Metal yüzükler ekip üyelerince tek tek manuel olarak birleştirilmiş, iki ekip üyesi ise bu süreçte parmak izlerini kaybetmiş.

Aragorn da olsan toplum içinde kılıç kullanmanın sonuçları var

Viggo Mortersen karaktere alışıp kullandığı silaha uyum sağlayabilmek için kılıcını nereye giderse beraberinde götürmüş. Öyle ki bir gün sokakta kılıçla oynarken polisler önünü kesmiş ve onlara kılıcı evinden çıkarmayacağına dair söz vermek zorunda kalmış.

The Beatles'a hayır diyebilen tek kişi Tolkien olabilirdi zaten

Efsanevi müzik grubu Beatles, 60’larda kitabın film versiyonunu yapmak istemişler ancak Tolkien bu isteği reddetmiş. Eğer bu plan gerçekleşseydi Lennon’u Gollum, Mccartney’i Frodo, Ringo’yu Sam, Harrison’ı ise Gandalf rolünde görecektik. Bu bilgiyi ise bir ödül töreninde Paul Mccartney bizzat yönetmen Peter Jackson’a söylemiş.

Yer ve zaman fark etmeksizin uyuma yeteneğine sahip Frodo

Ekibin röportajlarına göre Elijah Wood’un süper gücü zaman veya mekan fark etmeksizin çok kısa süre içerisinde uyuyabilmesi ve yine kısa sürede çekimlere adapte olabilmesiymiş. Ekip bu duruma hayran olduğunu belirtiyor.

KAYNAK

Kaynak 1, Kaynak 2 , Kaynak 3 , Kaynak 4 , Kaynak 5