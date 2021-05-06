Yüzüklerin Efendisi herkesin bir kez de olsa izlediği bir film serisi. Ancak ne yazık ki ünlü seriden sonra Yüzüklerin Efendisi kalitesinde çok filmle karşılaşmadık. Bu sebeple ünlü seriye benzerliği bulunan filmleri sizin için sıraladık.

1954 yılında ilk kitabı piyasaya çıkan, 2001 yılında ise film sektörüne giriş yapan Yüzüklerin Efendisi serisi, sinema sektörünün en sevilen serilerinden biri. Serinin 3 filmi toplam 17 Oscar ödülü aldı. 800 adaylık ve 475 ödülle sinema tarihinin en çok ödül alan film serisi Yüzüklerin Efendisi, eşi benzeri olmayan bir yapım.

Yayınlanmasının ardından sadece hayran kitlesini kendisine sevdirmek dışında sinema tarihine de yön veren Yüzüklerin Efendisi, birçok sinema tekniği açısından da ilklere sahiplik yapıyor. Gollum’un kıyafeti ve çekildiği yıla göre filmde kullanılan CG teknikleri günümüzde hala birçok filmde kullanılmaya devam ediyor. Kitaplarıyla en ufak bir çatışması olmayan Yüzüklerin Efendisi, fantastik edebiyat severlerin izlemekten keyif alacakları bir seri.

Her ne kadar eşi benzeri olmasa da, bazı yönlerden Yüzüklerin Efendisi’ne benzeyen bazı filmler var. Gerek konu, gerek atmosfer, gerekse oyuncu kadrosu unsurlarıyla Yüzüklerin Efendisi’ne benzeyen filmleri sizin için sıraladık.

Yüzüklerin Efendisi sayesinde gördüğümüz diğer fantastik filmler:

Eragon

The Eagle

Warcraft

Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap

Thor

Açlık Oyunları

Cennetin Krallığı

Never Ending Story

Hobbit: An Unexpected Journey

Oz Büyücüsü

Gladyatör

Ejderhalar ve çok daha fazlası: Eragon

Vizyon tarihi: 2006

IMDb puanı: 5,1

Eleştirel olarak oldukça karışık karşılanmasına rağmen, Eragon, ejderhalar ve başka birçok benzer teması ile Yüzüklerin Efendisine benzer filmler arasında yer alıyor. Hikayeyi kaleme aldığı zamanlar genç bir yazar olan Christopher Paolini, yaşına göre oldukça başarılı bir hikaye ortaya koymuş. Şık görseller, büyücüler ve ateş püsküren ejderhalar gibi unsurları görebileceğimiz film, birçok yönden Yüzüklerin Efendisi’ne benziyor.

Roma İmparatorluğu'nda geçen bir macera The Eagle:

Vizyon tarihi: 2011

IMDb puanı: 6,2

Tarihsel bir drama olan The Eagle, her ne kadar ejderha ve büyüler barındırmasa da, yönetmen Kevin Macdonald, Yüzüklerin Efendisi’nin hissini seyircilere aktarıyor. Channing Tatum’un, savaşta yenilmiş babasının kaybettiği bir kalıntıyı geri almakla görevli bir Roma subayını oynuyor. Yaralanan bir arkadaşıyla birlikte Roma işgali altındaki Britanya’ya yolculuğa çıkan iki arkadaş, yol boyunca çeşitli engellerle karşılaşıyor. Seyirciye aktardığı yolculuk ve iki arkadaş arasındaki bağın anlatıldığı bu film, Yüzüklerin Efendisi serisine benzerlik gösteriyor.

Oyun dünyasından sinemaya Warcraft

Vizyon tarihi: 2016

IMDb puanı: 6,8

Blizzard’ın ünlü MMORPG’si World of Warcraft’ın sinemaya uyarlaması olan bu film oldukça kaotik ve aksiyon dolu. 2 saatlik süresi boyunca izleyiciye sürekli adrenalin salgılatan film, bir oyun serisine dayanan tüm zamanların en yüksek hasılat yapan filmi. Azeroth’a yapılan bu yolculuk, hem Warcraft hem de Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi serisi hayranlarının ilgisini çeken bir konu. Üstelik Warcraft’ın Yüzüklerin Efendisi’ne benzer tek yönü bir grupla yapılan yolculuk değil. Film, Yüzüklerin Efendisi’nden tanıdığımız orklar ve goblinler gibi birçok türü de bünyesinde barındırıyor.

Shire yerine dolap, büyücü ve cadı: Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap

Vizyon tarihi: 2005

IMDb puanı: 6,9

Bir fantasik filmde bulunması gereken tüm unsurlar Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap’ta bulunuyor. Konuşan hayvanlardan farklı canavarlara her türlü yaratığı bulabileceğiniz Narnia serisinin ilk filmi olan Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap, ailenizle izleyebileceğiniz bir macerayı anlatıyor. Frodo ve Sam’in Shire’dan çıkması gibi, Pevensie kardeşlerin de bir dolabın içinden geçerek farklı bir dünyada yaşadıklarını anlatan Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap, izleyicilerine sürükleyici bir aksiyon sunuyor.

Marvel'ın antik medeniyetlere girişi Thor:

Vizyon tarihi: 2011

IMDb puanı: 7,0

Peter Jackson’ın üçlemesine benzeyen Thor, ortaçağ etkileri ve mitolojik hikayeleri konu alıyor. Marvel sinematik evreninin en sevilen filmlerinden biri olan Thor, aksiyonu fantastik öğelerle dengeleyerek Marvel sinematik evrenine giriş yapıyor. Her ne kadar hikayesi ile bir benzerliği bulunmasa da, Thor’un barındırdığı gizem ve büyü, Yüzüklerin Efendisi severleri kendine sevdiriyor.

Distopik bir gelecekte mütevazi bir hikaye Açlık Oyunları:

Vizyon tarihi: 2012

IMDb puanı: 7,2

Destansı aksiyon sahneleri ve oyunculukları ile Yüzüklerin Efendisine benzerlikleri bulunan Açlık Oyunları, ortaçağdan çok distopik bir geleceği anlatıyor. Frodo Baggins gibi mütevazi ve yaşadığı yerden başka bir yerde bulunma zorunluluğu olan Katniss’in hikayesini izlediğimiz bu filmde, karakterler hayatta kalmak ve yönetici sınıfın eğlencesi ve takdiri için savaşmak zorundalar.

Hayranlık uyandıran savaş sahneleri ile Cennetin Krallığı:

Vizyon tarihi: 2005

IMDb puanı: 7,2

Yüzüklerin Efendisi, özellikle Kralın Dönüşü, büyük ölçüde gösterişli görseller ve hayranlık uyandıran savaş sahneleri ile ünlü. Filmin ayrıntı ve görkem düzeyini taklit etmek imkansız. Ancak Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü’ne, sinematik olarak yaklaşan bir film varsa o da Ridley Scott tarafından yönetilen Cennetin Krallığı’dır.

Yüzüklerin Efendisi üçlemesi kadar beğenilmese de, Cennetin Krallığı, heyecan verici ve büyük ölçekli savaşları ve sinematografisi ile ünlü seriye bir hayli benziyor.

Nispeten renkli bir macera: Never Ending Story

Vizyon tarihi: 1984

IMDb puanı: 7,4

Bir film hikayesinden çok destana benzeyen Never Ending Story, kendisini bir fantastik kitaptan kaynaklanan bir maceraya sürüklenmiş bir genci konu alıyor. Başrol oyuncusu Bastian’ın içine çekildiği renkli bir macera boyutuna bir portal ile başlayan hikaye, günümüz görseller çağına göre ayakta durmaya devam ediyor.

Aynı evrenden gelen: Hobbit: An Unexpected Journey

Vizyon tarihi: 2012

IMDb puanı: 7,8

Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen ve neredeyse tüm Yüzüklerin Efendisi oyuncu kadrosunu bünyesinde bulunduran Hobbit, ünlü seriden önce geçen bir hikayeyi anlatıyor. Erebor’u eski haline getirmek için Bilbo Baggins ve diğerlerine ihtiyacı olan Gandalf, bütün bir grubu tehlikeli bir maceraya sokuyor.

Yine bir yolculuk hikayesi: Oz Büyücüsü

Vizyon tarihi: 1939

IMDb puanı: 8,0

Her ne kadar Yüzüklerin Efendisi’ne benzemiyor olsa da, Oz Büyücüsü de büyülerin, farklı ırkların, bir amaç uğruna topluca yola çıkılan bir maceranın ve adeta bir “kardeşliğin” olduğu bir film. Birçok fantastik unsur bulunan filmin atmosferi her ne kadar Yüzüklerin Efendisi’nden daha renkli görünse de, işlediği konu ve olayları o kadar da renkli değil. Oz Büyücüsü’nde Mordor’u Emerald City, Sauron’u da Batının Kötü Cadısı olarak düşünebilirsiniz.

Unutulmaz oyuncu kadrosuyla Gladyatör

Vizyon tarihi: 2000

IMDb puanı: 8,5

The Eagle gibi Roma İmparatorluğu döneminde geçen Gladyatör’de, ünlü oyuncu Russell Crowe, iktidara sahip çıkması için görevlendirilen Maximus’u oynuyor. Seyirciye sunduğu otantik görseller, kaotik savaşlar ve unutulmaz bir oyuncu kadrosuyla Yüzüklerin Efendisi serisine benzerlik gösteren Gladyatör, 2000’li yılların en iyi filmlerinden biri.