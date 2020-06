Batman v Superman: Dawn of Justice filminin yönetmeni Zack Snyder, DC Sinematik Evreni’nde (DCEU) hayatını kaybeden Robin’in Dick Grayson, nam-ı diğer Nightwing olduğunu doğruladı. Gerçek adı Richard olan karakter, 1940'lı yıllarda Bruce Wayne’in kendi gençliğini hatırlayıp evlat edindiği ilk Robin olarak biliniyor.

2013'te kurulan DC Genişletilmiş Evreni’nin ikinci filmi olan 2016 yapımı Batman v Superman: Dawn of Justice’de, Bruce Wayne’in mağarasında mühürlü durumda bir Robin kıyafeti bulunuyordu. Dahası, kostümün üzerinde spreyle yazılmış olan "Ha Ha Ha! Joke's on you, Batman" ifadeleri yer alıyordu.

DC çizgi roman evreninde ikinci Robin olan Jason Todd, Batman’in ezeli düşmanı Joker tarafından levye ile öldüresiye dövülmüştü. Hatta DC Comics, karakterin Joker’in gazabına uğradığı sayıda sağ kalıp kalmaması konusunu okurların telefonla verecekleri oylara göre sonuca bağlamıştı.

Dawn of Justice'de gördüğümüz Robin kostümü, Dick Grayson'a aitmiş

Çizgi roman dünyasına aşina olan pek çok izleyici, Zack Snyder’ın film üçlemesinden oluşan DC Sinematik Evreni’ndeki Robin’in, Jason Todd olduğunu düşündü ancak ünlü yönetmen, 2018 yılında sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, ölen Robin’in Dick Grayson, nam-ı diğer Nightwing olabileceğini ima etmişti.

Sosyal medya platformu Vero’da kısa süre önce hayranlardan gelen soruları yanıtlayan Snyder, Dick Grayson'ın Dawn of Justice’deki olaylardan önce öldüğünü ve Batcave'de asılı olan kostümün de ona ait olduğunu doğruladı.

Snyder’ın yorumundan kısa bir süre sonra kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Suicide Squad’ın yönetmeni David Ayer, filmde Jared Leto’nun canlandırdığı Joker’in gerçekten de Dick Grayson'ı yani Robin’i öldürdüğünü söyledi. Öte yandan Snyder, çekilip çekilmeyeceği konusunda hala belirsizliğini koruyan Batman v Superman: Dawn of Justice 2’de Grayson'ın ölümüne ilişkin daha fazla ipucu vermeyi planladığını belirtti.