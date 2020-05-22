Ben Affleck'in Batman rolünü Robert Pattinson'a devretmesi birçok DC hayranı için hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak Justice League'in Zack Snyder versiyonunun duyurulması, Ben Affleck'in Batman rolüne geri dönüşü için umut oldu.

Warner Bros., Justice League'in Zack Snyder versiyonunu 2021 yılında HBO Max akış hizmetinde yayınlayacağını açıklayarak DC hayranlarını şaşırttı. Justice League'in orijinal filmden farklı olması beklenen 4 saatlik özel versiyonu, filmde Batman'i canlandıran Ben Affleck dahil olmak üzere tüm oyuncu kadrosu tarafından da paylaşıldı.

DC Extended Universe filmlerinin yönetmeni olan Zack Snyder, Justice League çekilirken kızının ölüm haberini almasıyla filmi yarıda bırakmıştı. Zack Snyder versiyonunun duyurulmasıyla birlikte Ben Affleck'in sosyal medyada trend olması uzun sürmedi. Zira hayranlar, Snyder'ın dönüşüyle birlikte Ben Affleck'in Batman rolüne geri dönebilme ihtimalini sorgulamaya başladılar.

Ben Affleck'in Zack Snyder'a sadakati, Batman rolüne dönebileceği beklentilerini doğuruyor

Justice League'in tüm başrol yıldızları gibi Ben Affleck de Zack Snyder'ın destansı vizyonu ile karşımıza çıktı. Ünlü aktör Batman v Superman ve Justice League filmleriyle yönetmene sadık kaldı. Ancak Snyder'ın Justice League'den ayrılmasıyla birlikte Affleck de filme olan yükümlülüklerini sonlandırdı ve Batman rolünü bıraktığını açıkladı.

Fakat Snyder, artık Warner Bros.'a geri döndü ve Ben Affleck bazı kişisel sorunlarından sıyrıldı. Snyder versiyonu, yönetmeni Justice League üçlemesini tamamlaması için motive edebilir. Snyder yeniden yönetmen koltuğuna oturursa Affleck de "Snyderverse" destanını düzgün bir şekilde sonlandırmak için geri dönebilir.

DC ve Warner Bros., Suicide Squad'da Jared Leto'nun canlandırdığı Joker karakterini Joaquin Phoenix ile yeniden parlattı. Diğer yandan Batman de Robert Pattinson'la geri dönecek. Ancak Ben Affleck geri döneceğini açıklarsa, ona kollarını açacak birçok DC hayranı var.