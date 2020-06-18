Warner Bros.'un önümüzdeki yıl HBO Max'te yayınlayacağı Zack Snyder's Justice League'in ilk fragmanı paylaşıldı ve Darkseid ortaya çıktı. Fragmanda Diana Prince, bir mağarada Darkseid'ın sanatsal bir tasvirini ortaya çıkarırken görülüyor.

Kısaca 'Snyder Cut' olarak bilinen Zack Snyder's Justice League'in kısa bir fragmanı yayınlandı. Warner Bros.'un Synder Cut'ı önümüzdeki sene HBO Max'te yayınlayacağını öğrenmemizden hemen sonra gelen bu yeni fragman, 2017'de sinemalarda gördüğümüz Justice League'den çok farklı olacak gibi görünüyor. Daha güzel haberse fragmanda DC evreninin ikonik kötü karakterlerinden Darkseid'i de görüyor olmamız.

Fragmanda bir mağarada keşfe çıkan Diana Prince, Darkseid'in sanatsal bir tasviriyle karşılaşıyor ve kahramanımızı bu tasvire dehşet içerisinde bakarken görüyoruz. Bunun ardından kötü adamımızı arkasında bir ordu toplanmış ve yer altından alevler çıkan bir şekilde kanlı canlı görüyoruz. Fragmanın bu sahnelerinin, Batman v Superman: Dawn of Justice'te Lex Luthor'un "Çan çalındı" konuşmasına benzediği iddia ediliyor.

İşte Zack Snyder's Justice League'in ilk fragmanı:

Bu küçük videonun henüz başlangıç olduğu belirtiliyor. Yönetmen Zack Snyder da bu videonun ilk tanıtım videosu olduğunu ve daha fazlası için DC FanDome'u işaret etti. Zack Snyder daha önce aktör Ray Porter tarafından canlandırılacak olan Darkseid'in bir görüntüsünü paylaşmıştı. Bu görselin, fragmanda gördüğümüz bölümle aynı yerden alındığı anlaşılıyor. Snyder, onun çektiği bölümlerin ancak çeyreğini gördüğümüzü söylüyor. Çekimin toplamda 4 saat civarında olacağı belirtiliyor.

Warner Bros.'un film için en az 30 milyon dolar harcadığı söyleniyor. Filmin dört saatlik hâlinin de yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor. Tüm çekimlerin mini dizi olarak yayınlanabileceği ve bu sayede toplam çekim süresinin de makul hâle gelebileceği belirtiliyor.

Genişletilmiş DC Evreni filmlerinin yönetmeni olan Zack Snyder, Justice League çekilirken kızının ölüm haberini almıştı. Sonrasında ekipten ayrılan ünlü yönetmen, yerini Joss Whedon’a bıraktı. Bu olayın ardından Whedon bazı çekimler gerçekleştirdi ve iki yönetmenin arasında başarısız bir film karşımıza çıktı. Özellikle hikâye eksikliğiyle çok fazla eleştirilen film, DC hayranları için de hayal kırıklığı olmuştu.