İspanyol moda markası Zara, dünya çapında tepki gören kampanyası için özür diledi. Firma görselleri kaldırırken, "Hiçbir kasıt bulunmadan oluşan bu yanlış anlamalardan dolayı herkesten özür dileriz." ifadelerini kullandı.

İspanya merkezli Zara dünyanın en büyük hazır giyim markaları arasında bulunuyor. Firmanın reklam kampanyalarında kullandığı fotoğraflar genel olarak alışılmışın dışında: semt oturuşu yapanlar, selfie çekenler, tam olarak ürünü görmemize engel olan pozlar… Zara'nın son reklamı da benzer bir yaklaşım sergilemeye çalışırken büyük tepki çekti.

Zara'nın kampanyası neden tepki çekti?

Zara'nın kampanyası için kullandığı görsellerde yer alan model Kristen McMenamy, kefenlenmiş bir cesede benzeyen bir manken taşıyordu. Diğer görsellerde yıkıntılar, Filistin haritasına benzetilen bir tahta, molozlar, kayalar da dikkat çekiyordu. Pek çok kişi bu görsellerin Filistin'e gönderme olduğunu düşündü ve Zara'ya karşı boykot çağrısı yaptı.

Zara, kampanya için özür diledi.

Şirketten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bir sanatçının stüdyosunda bulunan yarım kalan heykellerin bir dizi görselinin bir parçasını oluşturan görsel, bazı müşterilerimizden olumsuz geri dönüşler aldığından, bu görseli kaldırmaya karar verdik. Niyetimiz kesinlikle bu olmadığından yanlış anlaşılma için özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Çeşitliliğin markanın temel değerleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada Zara'nın, "Birçok coğrafya ve kültürden gelen, çok çeşitli sosyal, kültürel ifadelere veya inançlara sahip müşterileri ve çalışanları olan küresel bir marka olduğu" ifade edildi. Şirketin açıklamasında "Zara'nın hepsine derin bir saygısı bulunur. Hiçbir kasıt bulunmadan oluşan bu yanlış anlamalardan dolayı herkesten özür dileriz. Tüm paydaşlarımızı dinlemeye ve marka olarak gelişmek için sürekli çalışmaya kararlıyız." denildi.