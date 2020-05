Bullet Echo, Android ve iOS İçin Yayınlandı

Cut the Rope, King of Thieves ve Crash Arena Turbo Stars oyunlarıyla tanıdığımız ZeptoLab yeni 'Battle Royale' oyunu olan Bullet Echo'yu Android ve iOS üzerinden ücretsiz olarak kullanıcılara sundu.

ZeptoLab'in yeni taktiksel nişancı oyunu olan Bullet Echo, Google Play Store ve App Store'da ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Takım ve gizlilik odaklı bir oyun olan Bullet Echo'da görüşünüz sadece el fenerinizden yayılan ışıkla sınırlı ve bu yüzden rakiplerinizin ayak veya silah ateşleme sesleri oyunda önemli bir yer tutuyor.

Çok oyunculu bir yapıya sahip olan oyunda, görünmezlikten elektrik alanlı kalkanlara kadar kendi özel yeteneklerine sahip olan çeşitli karakterlerle oynayabiliyoruz. Yeni karakterleriyse çevrimiçi maçlar yaptıkça toplayacağımız çeşitli kaynaklarla açabiliyoruz. Ayrıca topladığımız bu kaynaklar mevcut olan karakterlerimizin özelliklerini de yükseltmek için kullanılabiliyor.

Bullet Echo'nun çıkış fragmanı:

Bullet Echo, 5v5 Takım Ölüm Maçı, King of the Hill ve Battle Royale şeklinde 3 farklı oyun modu seçeneğine sahip. İsimden de anlaşılabileceği üzere 5v5 olan ilk maçta takımınız ile karşı takımı yok etmeye çalışıyorsunuz. King of the Hill ise herkesin serbest ve tek başına olduğu oyun modu. Son mod olan Battle Royale'deyse 5 adet 3 kişilik takım karşı karşıya geliyor, oyunu son ayakta kalan takım veya oyuncu kazanıyor. Ayrıca ne kadar uzun süre dayanırsanız o kadar fazla ödül alma şansınız da bulunuyor.

Bullet Echo, hâlihazırda bir süredir beta sürümüyle bazı oyuncularla buluşmuş durumda ve daha şimdiden gayet oturmuş bir oyuncu kitlesine sahip. Ayrıca Bullet Echo, Google Play Store'da yayınlandığı gün içerisinde 100.000'den fazla indirildi ve ABD App Store'da Aksiyon Oyunları kategorisinde 17. sıraya yükseldi. Siz de oyunu denemek isterseniz Google Play Store ve App Store bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.