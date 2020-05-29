Haziranda PC, PS4 ve Xbox'ta Ücretsiz Olacak Oyunlar

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Haziran Ayında Ücretsiz Olarak Sunulacak Tüm Oyunlar (PC-PS4-Xbox)

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Oyun platformları, son dönemlerde ücretsiz oyun kampanyalarının sayısını artırmaya başladılar. Hal böyle olunca da ücretsiz oyun kampanyalarını takip etmek zorlaştı. Bizler de sizler için, haziran ayında ücretsiz olacağı bilinen tüm oyunları bir araya topladık.

Webtekno ekibi olarak siz değerli takipçilerimiz için ücretsiz oyun kampanyalarını büyük bir titizlikle araştırıyor ve bu oyunları sizlere aktarıyoruz. Bu kampanyalar sayesinde özellikle evde kaldığımız şu günlerde devasa bir oyun kütüphanesini hiç para ödemeden oluşturmuş durumdayız. Şimdiyse sizlere, tüm platformlar için ayrı ayrı olarak haziran ayında ücretsiz olacağı duyurulan oyunlardan bahsedeceğiz.

Oyun platformları, özellikle de son dönemlerde ücretsiz oyun kampanyalarının sayısını artırmaya başladılar. Ayrıca Epic Games gibi rekabette öne çıkmaya çalışan platformlar, son haftalarda ciddi anlamda etkileyici kampanyalarla oyunseverlerin dikkatini çekti. Hal böyle olunca da ücretsiz oyun kampanyalarını takip etmenin zorlaştığını söyleyebiliriz. Bu haberimizde, haziran ayında farklı platformlarda ücretsiz olarak sunulacak oyunları bir arada bulacaksınız.

Popüler video oyunlar

Haziran ayında ücretsiz olacağı duyurulan oyunlar

Haziran ayında ücretsiz olacak PC oyunları

Oyuncu Bilgisayarı

  • Ark: Survival Evolved: 4-11 Haziran
  • Geneshift: Battle Royale Turbo: 8-10 Haziran
  • Rabbids Coding: Haziran ayı sonuna kadar
  • Samurai Shodown NeoGeo Collection: 11-18 Haziran
  • The Uncertain: Last Quiet Day: 5-9 Haziran
  • 27 adet farklı popülaritede oyun (GOG): Haziran ayı sonuna kadar
  • PUBG: 8-12 Haziran (Sınırlı süre ücretsiz oynanabilir olacak)
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Haziran ayında Twitch Prime abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar (PC)

Twitch Prime

  • Art of Fighting 2
  • Blazing Star
  • Fatal Fury Special
  • Pulstar
  • Samurai Shodown II
  • Silence
  • The King of Fighters 2000
  • The King of Fighters 2002
  • The Last Tinker: City of Colors

Haziran ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz sunulacak oyunlar (PlayStation 4) (Ay boyunca ücretsiz)

PlayStation Plus

  • Call of Duty: WWII
  • Star Wars Battlefront II

Haziran ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz sunulacak oyunlar (Xbox One - Xbox 360)

Xbox Live Gold

  • Destroy All Humans! (Xbox 360): 1-16 Haziran
  • Shantae and the Pirate’s Curse (Xbox One): 1-30 Haziran
  • Sine Mora (Xbox 360): 16-30 Haziran
  • Warhammer 40,000: Inquisitor (Xbox One): 15 Haziran'a kadar

Haziran ayında Xbox Game Pass abonelerine ücretsiz sunulacak oyunlar (Xbox One - PC) (Ay boyunca ücretsiz)

Xbox Game Pass

  • NEW! Minecraft Dungeons (PC, Xbox One)
  • NEW! Alan Wake (PC, Xbox One)
  • Gears Tactics (PC)
  • Streets of Rage 4 (PC, Xbox One)
  • Moving Out (PC, Xbox One)
  • MechWarrior 5: Mercenaries (PC)
  • Red Dead Redemption 2 (Xbox One)
  • Halo 2: Anniversary (PC)
  • Cities: Skylines (PC, Xbox One)
  • DayZ (Xbox One)
  • Pebbly Quest: The Crusades (PC)
  • Final Fantasy IX (Xbox One)
  • Fractured Minds (Xbox One)
  • Hyperdot (PC, Xbox One)
  • Levelhead (PC, Xbox One)
Kaynak : https://geekculture.co/free-games-galore-june-2020-edition/
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