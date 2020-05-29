Haziranda PC, PS4 ve Xbox'ta Ücretsiz Olacak Oyunlar

Oyun platformları, son dönemlerde ücretsiz oyun kampanyalarının sayısını artırmaya başladılar. Hal böyle olunca da ücretsiz oyun kampanyalarını takip etmek zorlaştı. Bizler de sizler için, haziran ayında ücretsiz olacağı bilinen tüm oyunları bir araya topladık.

Webtekno ekibi olarak siz değerli takipçilerimiz için ücretsiz oyun kampanyalarını büyük bir titizlikle araştırıyor ve bu oyunları sizlere aktarıyoruz. Bu kampanyalar sayesinde özellikle evde kaldığımız şu günlerde devasa bir oyun kütüphanesini hiç para ödemeden oluşturmuş durumdayız. Şimdiyse sizlere, tüm platformlar için ayrı ayrı olarak haziran ayında ücretsiz olacağı duyurulan oyunlardan bahsedeceğiz.

Oyun platformları, özellikle de son dönemlerde ücretsiz oyun kampanyalarının sayısını artırmaya başladılar. Ayrıca Epic Games gibi rekabette öne çıkmaya çalışan platformlar, son haftalarda ciddi anlamda etkileyici kampanyalarla oyunseverlerin dikkatini çekti. Hal böyle olunca da ücretsiz oyun kampanyalarını takip etmenin zorlaştığını söyleyebiliriz. Bu haberimizde, haziran ayında farklı platformlarda ücretsiz olarak sunulacak oyunları bir arada bulacaksınız.

Haziran ayında ücretsiz olacağı duyurulan oyunlar

Haziran ayında ücretsiz olacak PC oyunları

Ark: Survival Evolved: 4-11 Haziran

4-11 Haziran Geneshift: Battle Royale Turbo: 8-10 Haziran

8-10 Haziran Rabbids Coding: Haziran ayı sonuna kadar

Haziran ayı sonuna kadar Samurai Shodown NeoGeo Collection: 11-18 Haziran

11-18 Haziran The Uncertain: Last Quiet Day: 5-9 Haziran

5-9 Haziran 27 adet farklı popülaritede oyun (GOG): Haziran ayı sonuna kadar

Haziran ayı sonuna kadar PUBG: 8-12 Haziran (Sınırlı süre ücretsiz oynanabilir olacak)

Haziran ayında Twitch Prime abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar (PC)

Art of Fighting 2

Blazing Star

Fatal Fury Special

Pulstar

Samurai Shodown II

Silence

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Last Tinker: City of Colors

Haziran ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz sunulacak oyunlar (PlayStation 4) (Ay boyunca ücretsiz)

Call of Duty: WWII

Star Wars Battlefront II

Haziran ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz sunulacak oyunlar (Xbox One - Xbox 360)

Destroy All Humans! (Xbox 360): 1-16 Haziran

1-16 Haziran Shantae and the Pirate’s Curse (Xbox One): 1-30 Haziran

1-30 Haziran Sine Mora (Xbox 360): 16-30 Haziran

16-30 Haziran Warhammer 40,000: Inquisitor (Xbox One): 15 Haziran'a kadar

Haziran ayında Xbox Game Pass abonelerine ücretsiz sunulacak oyunlar (Xbox One - PC) (Ay boyunca ücretsiz)