Market Poşetlerinden Alınan 'Katılım Payı' 25 Kuruşa Çıktı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında market poşetlerinin fiyatlarını doğrudan ilgilendiren önemli bir tebliğ yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait tebliğ, market poşeti fiyatlarından alınan 'katılım payı'nın 25 kuruşa çıktığını ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz aylarda sizlere aktardığımız konulardan bir tanesi, 2022 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranıydı. Yasaya göre 2022 yılına ait yeniden değerleme oranı, farklı bir karar çıkmadığı takdirde yüzde 36,20 olacaktı. Bu durum, tüm vatandaşların 25 kuruşa satın aldıkları market poşetlerinden alınacak katılım payını da doğrudan ilgilendiriyordu. Hatta konuyla ilgili bir açıklama yapan Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, 2022 yılında market poşetlerine zam istediklerini çünkü bu işten devletin kasasına giren paranın 25 kuruşa çıktığını, marketlerin 1 kuruş bile kazanamayacağını söylemişti.

Market poşetlerle ilgili zam talebi, bir süre önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a iletilmişti. Kurum'un bu talebi reddettiğini de sizlerle paylaşmıştık. Ancak şimdi, bu durumu tamamen değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında bir tebliğ yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 1 Ocak 2022 itibarıyla geçerli olacak tebliğ, market poşetlerinden alınan tüm paranın devlete gideceğini ortaya koyuyor.

25 kuruşluk market poşetinden 25 kuruş katılım payı alınacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre devlet, market poşetlerinden aldığı "geri kazanım katılım payı tutarı"nı 25 kuruşa yükseltti. Yani yarın itibarıyla marketler, müşterilere 25 kuruşa sattıkları poşetlerden 1 kuruş bile kar etmeyecekler. Hatta poşet maliyeti, doğrudan marketlerin cebinden çıkmış olacak.

Kararla birlikte market poşetlerindeki tüm kazanç devlete gidecek olsa da bizleri nelerin beklediği şu an için belli değil. Bir yandan marketlerin talebi, diğer yandan marketlerin talebini reddeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum var. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ise poşet maliyetlerini tamamen marketlere bırakıyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni açıklamalar ve kararlar görmemiz son derece olası.

İşte Resmi Gazete'de yer alan tebliğin bir bölümü

Resmi Gazete'de yer alan tebliğin tamamını okumak isterseniz, buradaki bağlantı ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına ulaşabilirsiniz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tebliği 46 ve 47. sayfalarda yer almaktadır.