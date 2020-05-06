Koronavirüs pandemisi nedeniyle iş ve eğitim sürecinin evlerine taşınmasının ardından müthiş bir popülerlik kazanan video konferans uygulaması Zoom, ücretsiz sürümü kullanan kullanıcılar için 9 Mayıs’ta üç yeni güvenlik özelliği yayınlayacağını açıkladı.

Koronavirüs günlerinde evden çalışanların ve öğrencilerin en çok kullandığı uygulama haline gelen Zoom, aynı anda 30 kişi ile görüntülü konuşma imkanı sunuyor. Ocak 2019’da yalnızca günlük 10 milyon kullanıcıya sahip olan platform, bugün 300 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

Kaliforniya merkezli şirket, yakın zamanda platforma dokuz yeni özellik eklemişti. Çevresini saran güvenlik endişelerini gidermek için pek çok adım atan Zoom, yayınladığı yeni özellikler sayesinde kullanıcılara gizlilik ve güvenlik seçenekleri konusunda önemli esneklikler sağlamıştı.

Zoom, güvenlik sorunlarına rağmen, geçtiğimiz haftalarda 300 milyon kullanıcıya ulaşmıştı

Zoom’un ücretsiz sürümünü kullanan müşterilerini de unutmayan şirket, önümüzdeki hafta sonu üç yeni güvenlik özelliği yayınlayacağını açıkladı. Artık ücretsiz Zoom hesapları da yeni toplantılar, önceden planlanmış toplantılar ve Personal Meeting ID (PMI- Kişisel Toplantı Kimliği) de dahil olmak üzere tüm toplantılar için parola belirleyebilecekler.

Ayrıca bundan sonra, toplantıyı düzenleyen kişinin tüm katılımcıları tek tek onaylayabilmesini sağlayan Waiting Room (Bekleme Odası) özelliği varsayılan olarak açık olacak ve ekran paylaşma kontrolü sadece ana bilgisayarda olacak.

Ücretsiz Zoom kullanıcıları, düzenledikleri tüm toplantılara şifre koyabilecek

Zoom’da hesap açtığınızda, kullanıcı adı ve parolanıza ek olarak bir de PMI alıyorsunuz. PMI, temelde kullanıcı deneyimini kolaylaştırmayı amaçlayan bir özellik olsa da, kontrolsüz şekilde paylaşılması bazı yabancı kişilerin insiyatifiniz dışında düzenlediğiniz toplantıya girebilmesine neden oluyor. Bu nedenle sahip olduğunuz toplantı kimliğinizi paylaşırken çok dikkatli olmanız gerekiyor.

Ücretli kullanıcılar, toplantılara yabancı kişilerin girmesini engellemek adına parola seçeneğini devreye alabiliyorlardı. Bundan sonra ücretsiz kullanıcılar da, toplantı bağlantılarına şifre koyabilecekler. Zoom, 9 Mayıs’tan itibaren yayınlanacak özellikler sayesinde ücretsiz kullanıcıların çok daha güvenli bir şekilde görüşmelerini gerçekleştirebileceğini belirtti.