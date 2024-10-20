Connecticut'ta çalışan mühendisler tarafından üretilen bu yeni robot, gerektiğinde kendi uzuvlarını kesebiliyor.

Bilim dünyasında robotik teknolojiler her geçen gün gelişmeye devam ederken, Connecticut’taki bir laboratuvarda çalışan mühendisler tarafından geliştirilen yeni bir robot türü zor durumlardan kaçmak için kendi uzuvlarını kesebilmek gibi oldukça ilginç bir yeteneğe sahip.

Avuç içi büyüklüğünde ve yumuşak bir yapıya sahip olan bu robot, esnek silikondan üretilmiş durumda. Robot, araştırmacıların geleneksel yöntemlerin sınırlarını aşarak sorunlara yeni çözümler üretme çabalarının bir ürünü olarak karşımızda.

Nasıl oluyor da kendi uzuvlarını kesebiliyor?

Robotun kendini zor durumlardan kurtarmak için uzuvlarını kesebilmesi, özel olarak formüle edilmiş eklem yapıları sayesinde mümkün oluyor. Bu eklemler, normalde lastiksi bir kıvama sahip ve oda sıcaklığında sert bir yapıda kalıyorlar ancak ısıya maruz kaldıklarında eklem yapısı sıvımsı bir hâle gelerek uzvun ayrılmasına izin veriyor. Böylece robot gerektiğinde kendini tehlikeli durumlardan kurtarabiliyor.

İlginç bir şekilde bu şekil değiştiren robotlar sadece uzuvlarını kesmekle kalmıyor, aynı zamanda birden fazla robotun birleşmesine de olanak tanıyor. Örneğin üç robot birleşerek tek başlarına geçemeyecekleri bir boşluğu aşabiliyorlar. Bu da robotik alanında devrim niteliği taşıyan yeni gelişmelere kapı aralıyor.

Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak

Üretilen bu robot gibi yumuşak yapılı robotlar, sert malzemelerden yapılan geleneksel robotlardan farklı olarak çevre dostu materyaller kullanılarak üretilebiliyorlar. Bu sayede robotun kesilen parçaları doğada güvenle çözünerek çevreye zarar vermeden yok olabiliyor. Robotun üretilmesinde kullanılan teknoloji henüz başlangıç aşamasında olsa da gelecekte çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük bir potansiyel taşıyor.

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