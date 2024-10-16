MAB Robotics, Honey Badger isimli robot köpeğinin artık su altında yürüyebildiğini gösteren video yayımladı. Korku filmlerinden fırlamış gibi görünen video, hem büyüleyici hem ürpertici.

Robotik teknolojileri gün geçtikçe daha da gelişiyordu. Dört ayaklı “robot köpek” olarak nitelendirilen sistemler de bunlardan biriydi. Şimdi ise MAB Robotics isimli şirket, ilginç bir başarıya imza attığını duyurdu.

Polonya merkezli şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı Honey Badger isimli robot köpek yepyeni bir yetenek kazandı. Dört ayaklı makine, artık suyun altında da yürüyebiliyor.

İşte Honey Badger’in su altında yürüdüğü korku filmini andıran anlar

Paylaşılan videoda Honey Badger’in başarılı bir şekilde havuzda su altında sorunsuz yürüdüğünü görebiliyoruz. Video hem etkileyici hem de korkutucu diyebiliriz. Öyle ki su altındaki yürüyüş sesleri korku filmi müziklerini anımsatıyor. Sanki kendi ürpertici müziği var gibi.

Bu tarz sistemler, bacak benzeri yapılar kullandıkları için genel anlamda su altına uygun değiller. Ancak video, robot köpeklerde daha önce pek görülmeyen bir başarıya imza atıldığını gösteriyor. Honey Badger, dört ayaklı olmasına rağmen sağlam bir şekilde suyun altında problem olmadan yürüyebiliyor.

MAB’ın CEO’su Jakup Bartoszek tarafından yapılan açıklamalarda, çalışmalarının su altında kalmış bölgelerde denetim ve bakım hizmetleri yürütmeye yardımcı olabileceğini belirtti. Şirket belirtmese de arama kurtarma çalışmaları için de gerçekten yararlı olma ihtimali var.