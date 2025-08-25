Zorunlu trafik sigortası poliçeleri için yeni bir düzenleme hayatımıza giriyor. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek düzenleme, yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldıracak. Kazaya az karışan sürücüler, yeni düzenleme ile korunacaklar.

Ülkemizdeki tüm otomobil sahiplerinin yaptırması gereken zorunlu trafik sigortalarına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan yeni bir düzenleme ile poliçe basamaklarında yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlanacak. Gelin 1 Ocak 2026 tarihinde uygulamaya konulacak yeni düzenlemenin detaylarına yakından bakalım.

Zorunlu trafik sigortasında bugün yürürlükte olan düzenleme, sık sık kaza yapan sürücülere tabiri caizse "torpil" geçiyordu. Çünkü çok fazla sayıda kazaya karışması nedeniyle 1. basamakta yer alan bir sürücü, mevcuttaki otomobili satmadan başka bir otomobil alması hâlinde otomatik olarak 4. basamakta poliçe yaptırıyordu. Yani ödemesi gereken tutar düşük çıkıyordu. Aynı şey, kazaya karışmayan 8. basamaktaki sürücü için de geçerliydi. Alınacak yeni otomobil, otomatik olarak 4. basamağa düşürülüyordu. İşte 1 Ocak 2026'ta uygulamaya konulacak yeni düzenleme ile bu durum değişecek.

Sürücünün poliçe basamağı, yeni otomobilde geçerli olacak!

Yapılan yeni düzenleme, tamamen sürücünün kendi durumuna göre basamak belirlemesini sağlayacak. Bunu şöyle izah edelim; kazaya karışmayan, 7. basamakta poliçeye sahip olan ve hâliyle az ödeme yapan bir sürücüsünüz. İkinci bir otomobil almanız hâlinde 7. basamakta ödeme yapmaya devam edeceksiniz. 1. basamaktaki çok kaza yapan sürücü, aldığı yeni otomobilde de 1. basamak için ödeme yapacak. Böylelikle ortadaki adaletsizlik sona ermiş olacak.

Mevcuttaki otomobilini satıp yeni bir otomobil satın alacak tüketiciler içinse değişen bir şey olmayacak. Sürücü, mevcut düzenlemede olduğu gibi yeni düzenlemede de kaçıncı basamakta yer alıyorsa o basamakta kalmaya devam edecek. 3. basamakta prim öderken arabasını satıp yeni bir araba alan sürücü, 3. basamaktan ödeme yapmaya devam edecek.