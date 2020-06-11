ZTE Blade A3 Prime Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

ZTE, giriş seviyesi yeni akıllı telefonu Blade A3 Prime'ı mütevazı özellikleri ve her bütçeye uygun fiyatıyla tanıttı. Cihaz, akıllı telefonda beklentisi yüksek olmayanlar için uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıktı. Telefonda çıkarılabilir batarya ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi amiral gemilerinde dahi göremediğimiz ancak tüketicilerin istediği bazı özellikler bulunuyor.

Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden ZTE, şirketin bütçe dostu yeni akıllı telefonu Blade A3 Prime'ı tanıttı. ZTE Blade A3 Prime, akıllı telefondan beklentisini düşük tutanlar için giriş seviyesi özellikler sunan bir cihaz olarak satışa sunuldu.

ZTE Blade A3 Prime, tüketicilerin özlem duyduğu çıkarılabilir bir bataryayla geliyor. Yani telefonun pilini, ömrünü doldurduğunda servise ihtiyaç duymadan telefonun arka kapağını çıkararak değiştirebiliyorsunuz. Telefonda ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi de yer alıyor. Cihaz, orta ve üst düzey telefonlara kıyasla etkileyici özellikler sunmasa da, uygun fiyatlı telefon arayanlar için iyi bir seçenek olabilir.

ZTE Blade A3 Prime, neredeyse nostaljiye kaçan özelliklerle geldi

Blade A3 Prime, dört çekirdekli MediaTek MTK6761 (Helio A22) işlemciden güç alıyor. Giriş seviyesi işlemciye, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun depolama alanı microSD kart desteğiyle 2 TB'a kadar artırılabiliyor. Cihazda USB-Type-C desteğiyle şarj edilebilen 2.660 mAh batarya yer alıyor.

Akıllı telefonda 5,45 inç boyutunda, 720p çözünürlüklü HD ekran (1440x720 piksel) yer alıyor. Ekranın alt ve üst kısmında eski model telefonlarda olduğu gibi kalın çerçeveler göze çarpıyor. Üst çerçevede 5 megapiksel selfie kamerası bulunurken, arkada çift LED flaşlı 8 megapiksellik tek bir kamera, hoparlör ızgarası ve parmak izi sensörü var. Telefon kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor.

ZTE Blade A3 Prime fiyatı

ZTE Blade A3 Prime, Visible ve Yahoo Mobile üzerinden 99 dolar gibi bütçe dostu bir fiyatla satışa sunuldu.

ZTE Blade A3 Prime özellikleri: