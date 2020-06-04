Çinli teknoloji üreticisi ZTE, Axon 11 5G'nin 4G versiyonunu gün yüzüne çıkardı. Axon 11 4G isimli yeni telefonunu internet sitesi üzerinden duyuran şirket, fark olarak sadece işlemciyi değiştirmiş gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi ZTE, Türkiye'de ana markasıyla varlık göstermese de özellikle Çin piyasası için büyük bir öneme sahip. Şirket, piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonlarının yanı sıra giriş ve orta segment cihazlarıyla da ilgi görüyor. Şimdi bir akıllı telefonunu daha sessiz sedasız duyuran şirket, bu kez 5G bağlantı desteğini önemsemeyen tüketicileri hedefleyecek gibi görünüyor.

ZTE, geçtiğimiz aylarda Axon 11 5G olarak isimlendirdiği dünyanın en hafif 5G akıllı telefonunu duyurmuştu. Tüketicilerin bu telefona gösterdikleri ilgiden memnun olan şirket, geçtiğimiz günlerde de Axon 11 5G'nin uygun fiyatlı ve biraz daha düşük donanım özellikli versiyonu olan Axon 11 SE 5G'yi tüketicilerle buluşturdu. Şirket şimdiyse Axon 11'in 4G destekli "Axon 11 4G" versiyonunu duyurdu.

Karşınızda Axon 11 4G

Axon 11 4G, tasarım açısından 5G versiyon ile aynı. Aslına bakacak olursak telefonun genel donanım özellikleri de Axon 11 5G ile aynı. Şirket, 4G bağlantı destekli yeni telefonunda Snapdragon 765G işlemci yerine MediaTek Helio P70'i tercih etmiş. İki model arasındaki temel fark tam olarak bu tercihten kaynaklanıyor. Bu bağlamda Axon 11 4G, Quick Charge 4+ özelliğine sahip olmayacak ve ekran tazeleme oranı da daha düşük olacak.

Axon 11 4G'nin kavisli 6.47 inç büyüklüğünde bir ekranı var. Ayrıca bu ekranın üzerinde 20 MP'lik ön kamera bulunuyor. Telefonun arka kısmında da yine 5G versiyonla aynı kamera kurulumunun, yani 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik sensörünün olduğu görülebiliyor.

ZTE'nin internet sitesinde yer alan bilgiler, 4G destekli Axon 11'in tüm özelliklerini ortaya koymuyor. Yine de şirkete yakın kaynaklar, ZTE'nin yeni versiyonda depolama alanı ve RAM konusunda farklı opsiyonlar sunmayabileceğini söylüyorlar. Yani Axon 11 4G, 6 GB ya da 8 GB RAM'den birine, aynı şekilde 128 GB ya da 256 GB depolama alanından birine sahip olabilir.

Axon 11 4G muhtemel teknik özellikleri

Ekran: 6.47 inç, FHD+, hiperbolik kavis

İşlemci: MediaTek Helio P70

RAM: 6 GB ya da 8GB (tek seçenek)

Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB (tek seçenek)

Ön Kamera: 20 MP

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Batarya: 4.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MiFavor 10

ZTE, internet sitesine eklediği bilgilerde belirtmedi. Ancak telefonun 5G bağlantı desteğine sahip versiyonu 380 dolardan (yaklaşık 2.550 TL + vergiler) başlıyordu. Dolayısıyla 4G bağlantı desteğine sahip olan versiyonun bu fiyatlardan daha aşağıda olacağını tahmin edebiliriz.