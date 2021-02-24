MWC Shanghai'da ikinci nesil ekran altı kamera teknolojisini duyuran ZTE, bununla birlikte dünyanın ilk ekran altı 3D yüz tanıma teknolojisini de tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, geçtiğimiz yıl piyasaya sürmüş olduğu Axon 20 5G modeli ile dünyanın ilk ekrana gömülü ön kameraya sahip akıllı telefonunu tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Cihaz, herhangi bir pop-up kameraya ya da ekran deliğine ihtiyaç duymaksızın gerçek uçtan uca ekran deneyimi vadediyor olsa da ön kamera performansıyla sınıfta kalmıştı.

İlk demek, en iyi demek değildir. Bu nedenle ZTE Axon 20 5G’nin kötü bir ön kamera performansı sunması çok da sürpriz olmamıştı. Bununla birlikte ZTE, dün itibarıyla başlayan MWC Shanghai’da ikinci nesil ekrana gömülü kamera teknolojisini tanıtarak bu alanda kendini geliştirmeyi ve bu teknolojiyi standartlaştırmayı tercih ettiğini göstermiş oldu.

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Konuyla ilgili olarak resmi Weibo hesabından açıklamalarda bulunan ZTE, ikinci nesil seri üretim ekran altı kamera teknolojisinin, yalnızca 200ppi piksel yoğunluğu sunan birinci nesle kıyasla 400ppi piksel yoğunluğu sunarak görüntü kalitesini ciddi miktarda iyileştirdiğini belirtiyor. Ayrıca desteklenen ekran yenileme hızı da 90 Hz’den 120 Hz’e yükseltilmiş durumda.

ZTE, gerçekleştirdiği açıklamalarda çoğunlukla ekran konusundaki iyileştirmelere odaklandı. Yani ikinci nesil ekran altı kamera teknolojisinde kamera performansının iyileşip iyileşmediğine dair bir bilgi bulunmuyor.

Bu arada ZTE, açıklamaları sırasında dünyanın ilk ekran altı 3D yüz tanıma teknolojisini de duyurdu. Söz konusu teknoloji ile birlikte Face ID benzeri teknolojiler için devasa çentiklere ihtiyaç kalkıyor. Böylece hem gerçek uçtan uca ekranlı akıllı telefonlar kullanıp hem de 3D yüz kilidi kullanmak mümkün oluyor. Elbette ki bu teknolojinin de nasıl bir deneyim sunduğunu görmek için öncelikle ticari bir üründe kullanılması gerekiyor.