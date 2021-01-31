iPhone 13, Çentikten Daha Kalın Çerçeveyle Kurtulabilir

Son yıllarda çıkan neredeyse her akıllı telefonda gördüğümüz damla şeklindeki çentiklerden ya da kamera deliklerinden kurtulmak isteyen Apple, çözümü daha kalın çerçevede bulmuş olabilir.

Akıllı telefon pazarındaki en önemli markaları sayarken herkesin ilk iki sırada saydığı firmalardan biri olan Apple, haliyle pek çok söylentiye de konu oluyor. Eylül ayından önce göremeyeceğimiz iPhone 13 de sık sık bu söylentilerin öznesi haline geliyor.

İddialara göre iPhone 13'te Apple, ön kamera konusunda dikkat çekici bir değişikliğe gidecek. Son yıllarda çok sık gördüğümüz ekran çentiklerini ve deliklerini yeni telefonunda istemeyen Apple, onun yerine kalın çerçeveye yönelecek.

Prototipler hazırlanmaya başladı

Daha önce paylaştığı bilgilerin de doğruluk oranı yüksek olan Twitter kullanıcısı @MauriQHD, Apple'ın iPhone 13 için bir prototip cihaz geliştirdiğini açıkladı. O açıklamaya göre telefonda ön kamera için bir çentik ya da delik yok ancak açığı kapatmak için dört kenarında da görece kalın bir çerçeve var.

Her ne kadar bu iddia dikkat çekici olsa da cihazın piyasaya çıkacağına dair bir garanti söz konusu değil. Firmalar birden fazla prototip geliştirerek ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak, müşterilerinin beklentisine en uygun olacak cihazı seçmek için geniş bir tercih skalasına sahip olmayı tercih ediyor.

Çentik özelliği iPhone'larda iPhone X'ten bu yana bulunan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor olsa da firmanın hala iPhone SE modelleri sattığını da hatırlatalım. iPhone SE daha eski tarzda bir tasarıma sahip ve üzerinde çentik bulunmuyor.

Söylentilerin odağında çentik var

Daha önceki iPhone 13 söylentileri de kamera çentiğinin etrafında şekillenmişti. İlk çentiklerden bu yana geçen 4 yıllık sürede kamera teknolojileri de ilerlediği için, Apple'ın yeni dönemde daha küçük bir çentik tercih edeceği ancak bu küçük alana belki LİDAR sensörünün de yerleştirileceği konuşuluyordu.

Apple'ın bize kamera konusunda nasıl bir sürpriz hazırladığını görmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek. iPhone 13'ün öne bakan kamerasının nasıl olacağı ve nasıl yerleştirileceği konusunda daha çok söylenti duyacağız gibi duruyor.