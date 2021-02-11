Zynga CEO'su: Şirket Bünyesine Yeni Markalar Katılacak

İstanbul merkezli Peak Games ve Rollic şirketlerini satın alan mobil oyun şirketi Zynga, önümüzdeki dönemde geniş çaplı yatırımlar yaparak şirkete yeni markaların dahil edileceğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl içerisinde İstanbul merkezli oyun şirketi Peak Games’i 1,8 milyar dolara satın alan ve başarılarıyla ABD’nin en büyük mobil oyun şirketlerinden biri haline gelen Zynga, yatırımlarını genişletmek ve farklı şirketleri de bünyesine katmak istediğini açıkladı.

Eskiden kimsenin Zynga’nın telefonlarını bile açmaya tenezzül etmediğini ancak şimdi dünyanın önde gelen markalarından biri haline geldiğini belirten şirket, 2020 senesi içerisinde bütçesini artırmak adında 850 milyon dolar değerindeki tahvili halka sunmuştu.

Zynga'nın günlük kullanıcı sayısı 36 milyonu geçti

Zynga CEO’su Frank Gibeau, şirket yatırımlarını genişleteceğine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Bildiğiniz üzere bu piyasada uzun süredir küçük şirketlere yardımcı olan bir kuruluş olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Daha iyi şirketler, daha iyi kültürler ve daha iyi ekipler için hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz.”

Sadece 1 yıl içerisinde Peak Games’i 1,8 milyar dolara, Rollic hisselerinin de %80’ini 180 milyon dolara satın alan şirket, günlük aktif kullanıcılarının son dönemde %77 artış göstererek 36 milyona çıktığını açıkladı.

2021 yılı için 2,6 milyar dolarlık ön gören şirket, bu gelirlerin bir kısmını yeni satın alımlar için kullanabileceklerini ancak adımlarını sağlam atarak nokta atışı yatırımlar yapmak istediklerini belirtti. Senelik takviminde Puzzle Combat, Farmville 3 ve Star Wars gibi oyunları dahil eden şirket, bir yandan da küçük çaplı oyunlar yapmaya devam edecek.