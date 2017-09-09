11 Farklı Fiziksel Durumdaki İnsanın Gözünden Dünya!

Görme bozukluğu olan birinin veya dünyaya yeni gelmiş bir bebeğin çevreyi nasıl gördüğünü hiç merak ettiniz mi? Umuyorum ki bu haber, konuyla ilgili tüm merakınızı giderecek.

Bu yazıyı okuyan çoğu kişi sağlıklı bir birey olsa da, bazıları(m)nız dünyayı sağlıklı bireylere göre büyük farklıklarla görüyor.

Diğer kişilere göre farklı fiziksel özelliklere sahip kişilerin dünyayı nasıl gördüğüne, aşağıdaki görseller dahilinde hep birlikte bakalım.

Sağlıklı bir bireyin görüşü resimdeki gibi oldukça nettir.

Şaşılık

Şaşı olan bir insanın iki gözünden biri tam olarak odaklanamaz. Doğal olarak beyin görüntüyü %100 bir araya getiremez. Kısacası bu durum şaşı olan tüm insanlar için geçerlidir.

Miyop

Miyop olan bir insan yakını net görür. Fakat uzağı bulanık görürler.

Kısmi Körlük

Kısmi körlük durumunda insan, tamamen karanlığa boğulmaz. Birey renkleri ve ışığı rahatlıkla seçebilir. Kesinlik ve netlik yoktur.

Hipermetrop

Hipermetrop olan bir insan, miyop bir insanın tam tersine uzağı daha net görür. Kişinin yakınındaki tüm nesneler ise fludur.

Görme Kaybı

Görme kaybı yaşayan bir birey, sadece ışığı ayırt edebilir. Renk ve şekilleri ne yazık ki göremezler.

Körlük

Aslında bu durumu açıklamaya bile gerek yok. Ne yazık ki görme engelli insanlar hayatı bu şekilde görürler.

Yeni Doğan Bir Bebeğin Gözünden Dünya

Dünyaya yeni gelmiş bir bebek, yalnızca ışığın varlığını ve yokluğunu ayırt edebilir.

1 Aylık Bebeğin Görüşü

Renk Körlüğü

Renk körlüğü birden fazla dala ayrılır. Fakat yukarıdaki fotoğrafta da gördüğünüz gibi renk körü olan bu kişi, kırmızı ve yeşil rengini doygun olarak göremiyor.

Sarhoş Bir İnsanın Gözünden Dünya