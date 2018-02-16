İzmir'de yaşayan lise öğrencisi, E-Devlet üzerinden geçtiğimiz hafta verilmeye başlanan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmeti sonucunda elde edilen bilgilerin “Babasının annesinin babasının babası” gibi karmaşık sonuçların önüne geçecek, gerçek soyağacı uygulaması tasarladı.

Soyağacı dendiğinde aklımıza ilk gelen şey, ebeveynlerimizin ve onların ebeveynlerinin bulundukları birbirine bağlantılı kutucuklarla anlaşılabilir bir şema oluyor. Ancak e-Devlet bünyesinde sunulan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmetinin sonuçları, basit bir tablo üzerinde görüntüleniyor.

Kişilerin doğum yıllarına göre yapılan sıralamalardaki ilk sütün, o kişiyle olan akrabalık durumunuzu gösteriyor. Örneğin:

“Annesinin Babasının Annesinin Babasının Annesi” gibi bir açıklama, eski zamanlara popüler olan beyin yakıcı tekerlemeleri hatırlatıyor. Halbuki bu tanım, “Dedesinin Dedesinin Annesi” şeklinde de olabilirdi. Sonuç olarak sadeleştirmek, soyağacı şekli olmadan imkansız görünüyor.

İzmir’de yaşıyan 17 yaşındaki Lise öğrencisi İrfan Şener’in tam da bunun için geliştirdiği bir çözümü var:

İrfan, ironik bir şekilde 18 yaşının altında olduğu için e-Devlet üzerinden soyağacına göz atamıyor. Kendisi geçtiğimiz hafta yaşanan sistem çökmesinin ardından 14 Şubat’ta yapılan yenilikleri de kullanarak, soyağacı uygulamasını daha anlaşılabilir hale getirmek için kafa yormuş. Bunun için de 18 yaşından büyük olan ağabeyiyle birlikte onun soy bilgisi üzerinden hareket etmiş.

İrfan, internet sitesi arayüzünü tasarlarken hiçbir şekilde e-Devlet üzerindeki bilgilerin çalınmadığının taahhütünü veriyor. Sitenin basit bir şekilde .HTML dosyası ile çalıştığını ve sadece anahtar kelimelerin tablolaştırmak için kullanıldığını söylüyor.

Şema şeklindeki soyağacı görünümü için henüz farklı bir internet sitesi açmayan İrfan, buradan ulaşabileceğiniz kişisel internet sayfasından hizmeti sunmuş durumda. Eğer kullanmak isterseniz tercih tamamen size aittir. İrfan’ın 7-8 saatte geliştirdiği basit şema sistemini kullanmak için, soyağacınızı görüntülediğiniz sayfaya sağ tıklayıp “Farklı Kaydet” seçeneğine tıklayın. Ardından masaüstüne “.html” formatıyla gelen dosyayı, İrfan’ın hazırladığı site üzerine bırakın.

İrfan’nın benzer projeler hakkında çok önemli bir uyarısı var:

Sosyal medyada kısa bir araştırma yapan İrfan, soyağacını şemalaştırma hizmeti verdiğini söyleyen bir siteyle karşılaşmış ve incelemeye almış:

Sosyal medya üzerinde bu tarz şematik projelerin dolaştığını belirten İrfan, kişisel bilgilerin bu projelerden birisi tarafından çalındığını fark etmiş: “Siteleri aşırı yoğunluktan ötürü çökmüştü. Ayrıca yazdıkları mevcut yazılımın back-end kısmında işlem yapıyorlar ve kullanıcıdan gelen hassas verileri veritabanında saklıyorlardı. Oldukça güvensiz olduğu için ben test dahi etmemiştim.”

İrfan'a destek olmak için görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca bu güzel projesinin kodlarını açık kaynaklı şekilde paylaşan genç arkadaşımızın, ilgili GitHub sayfasına da buradan ulaşmanız mümkün.