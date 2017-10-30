Bir Tesla Kullanıcısı, Araçtaki Tüm Sorunları Anlattı!

Tyler Martin isimli bir Tesla kullanıcısı, araç ile ilgili yaşadığı tüm sorunları anlatan 25 dakikalık bir videoyu YouTube kanalında paylaştı.

Tesla’nın elektrikli araçları, pek çok otomobil kullanıcısının hayallerini süslemektedir. Hem gücünü tamamen elektrik enerjisinden alarak doğa dostu olması hem de son derece şık ve modern bir tasarıma sahip olması ile Tesla, geleceğin otomobil endüstrisine yön veren şirketlerden biri olmayı başarmıştır.

Fakat görünüşe göre her şey göründüğü kadar mükemmel değil. Tyler Martin isimli bir Tesla sahibi, YouTube’a yüklediği bir video ile yaklaşık bir yıl önce aldığı Tesla Model S’te ne gibi sorunlar ile karşılaştığını anlattı. Video tam 25 dakika sürüyor, zira Martin’in anlatacak çok şeyi var.

Bu hatalardan bazıları sorunlu dokunmatik ekran, araç kapılarının tam olarak hizalanmamış olması ve boya hataları. Tabi bunlar yalnızca aracı yeni aldığı an tespit ettiği sorunlar. Aracı kullanmaya başladıkça yeni sorunlar ortaya çıkmaya başlamış. Bu sorunların çokluğunu göstermek için Martin, videoya Tesla servis raporlarını göstererek başlıyor.

Martin’in videoda anlattığına göre genç adam, kapıdaki asimetriyi fark ettiğinde Tesla’dan kapısının doğru bir şekilde hizalanmasını sağlamalarını istemiş. Fakat Tesla, mekaniğin mükemmelleştirilemediğini söylemiş.

Martin, yaşadığı tüm sorunlara rağmen otomobilini fazlası ile sevdiğini ve aracın muhteşem bir sürüş hissi verdiğini belirtti. Tyler Martin’in Tesla Model S sorunlarını ve görüşlerini aşağıdaki videoda İngilizce alt yazılı olarak izleyebilirsiniz.