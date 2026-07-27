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Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

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2027 Toyota Crown tanıtıldı. İşte yakıt tüketimi konusunda çok iddialı olacak aracın özellikleri ve fiyatı.

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri konumunda bulunan Toyota, yeni modellerini bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Japon dev, şimdi ise özellikleriyle göz kamaştıran yeni Crown modelini ABD’de gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı.

Sedan ve crossover çizgilerini tek bir gövdede birleştiren 2027 Crown modelinde, genel tasarım dilinde radikal bir değişime gitmek yerine mevcut yapı yenilenmiş. Dış daha çok detay odaklı dokunuşlar var. Teknik tarafta da yenilikler görüyoruz.

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Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
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Yeni Toyota Crown neler sunuyor?

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Araçta arka tampon hafife alınmayacak oranda elden geçirilirken renk paletine yeni bir siyah tonu eklendi. Serinin en üst donanım paketi konumundaki Platinum versiyonunda ise sportif hissi güçlendiren kırmızı fren kaliperleri, siyah cam çerçeveleri ve gövde rengiyle entegre edilen bagaj kapağı detayları var. Otomobilin şık duran bir genel tasarımı olduğunu söylemek mümkün.

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2027 model Toyota Crown ailesinin en büyük teknik güncellemesi motorlarda. Ailenin tüm üyeleri standart olarak hibrit motor yapısı ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle yollara çıkıyor. Yenilenen model yılıyla birlikte XLE, Limited ve Nightshade donanım seviyelerinde beşinci nesil Toyota Hibrit Sistemi (THS 5) kullanılmaya başlandı.

Bu motor, 2,5 litrelik atmosferik benzinli motor ile iki adet elektrik motorunu bir araya getiriyor ve gücünü e-CVT şanzıman aracılığıyla yola aktarıyor. Tam güç verileri açıklanmadı ancak benzer altyapıyı paylaşan Toyota modellerinde 232 ila 240 beygir gücü sunuluyor. Bu modelde de bener olabilir. Aracın 100 kilometrede ortalama 5,9 litre yakıt tükettiğini de belirtelim.

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Kabin içerisine adım atıldığında ise sürücüleri standart 12,3 inç boyutunda 2 adet dijital ekran ile deri kaplama koltuklar karşılıyor. Teknolojik donanım standardını üst seviyede tutan Toyota, özellikle Platinum paketinde konforu ön plana çıkaran ekstra özellikler sunuyor. donanım seviyesinde 10 inçlik head-up display, elektrikli yükseklik ve derinlik ayarına sahip direksiyon ve eller serbest kullanım imkanı tanıyan elektrikli bagaj kapağı var. Otomobilin ABD’de 41 bin 640 dolar fiyatlarla satılacağını belirtelim.

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