Tam "bundan fazlası olamaz" dediğimiz anda karşımıza, çok daha garip bir şey çıkıyor. Huawei'nin eski yapay zeka ve robotik mimari uzmanı, kendi ürettiği robotla evlendi.

Öncelikle şunu belirtelim: Bu haber kesinlikle 1 Nisan şakası değil! 31 yaşındaki yapay zeka mühendisi, kendi üretimi olan robotlardan biriyle evlendi. Geçmişte Çinli telekomünikasyon devi Huawei için çalışmış olan Zheng Jiajia, kendisi ve robot karısı için Hangzhou'da resmi olmayan bir düğün töreni düzenledi. Söz konusu acayip tören yerel gazeteciler tarafından da takip edildi.

Yingying adlı robot, sesli komutlara tepki olarak basit cümleler kurabiliyor ve Çince karakterleri ve görselleri algılayabiliyor. Huawei'de üç yıl boyunca AI(Yapay Zeka) ve robotik mimari konusunda uzmanlık yapan Zheng, şimdi kendisinin kurduğu Brain of Things isimli şirketin başında. Garip adam, karısını(!) şirket sözcülüğü görevine getirdi. Zheng yerel TV istasyonuna yaptığı açıklamada, "Yingying'i rahatça yürüyecek ve bazı ev işlerini yapabilecek düzeyde yükseltmeyi planladığını" söyledi.

Düğün törenine damat tarafının annesi ve arkadaşları(zaten gelin tarafının annesinin ve arkadaşlarının törene katılabileceğini hiç sanmıyoruz) katıldı. Gelinin kafası geleneksel kırmızı bir duvak ile örtüldü. Zheng, yerel bir kanala “Kendi eşimi yapma rüyam nihayet gerçekleşti. Her evde robotlar görmek istiyorum ve eninde sonunda çok daha gerçekçi bir kız arkadaş geliştirme amacındayım.” açıklamasında bulundu.

