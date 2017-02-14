Türkiye’nin İlk Yerli Antivirüs Programı: CHOMAR

Adı her ne kadar gündemdeki terimleri akıllara getirse de Mersin’de 10 kişilik bir ekibin ürettiği altın sertifikaya sahip antivirüs programı Chomar, Türkiye’nin ilk yerli antivirüsü olmasıyla dikkat çekiyor.

Antivirüs programı dediğimizde ilk akla gelenler her zaman Kaspersky, ESET, Avast, BitDefender, AVG, Avira, Comodo ve McAfee gibi programlar olsa da artık yerli bir antivirüs yazılımımız var. Chomar adını taşıyan (Evet, okunuşu da Çomar) bu yerli antivirüs, Mersin’deki Teknopark’ta 10 kişilik yazılım geliştirme ekibinin 3 yıllık çalışması sonucunda ortaya çıktı. "Türkiye'nin ilk Antivirüs yazılımı" olarak lanse edilen Chomar, Türk Antivirüs adlı daha önce sunulan yazılımın demo'da kalmasıyla aslında bu ünvanı da hakediyor. (Comodo'nun da kurucusu ve CEO'su Türk olmasına rağmen İngiltere'de kurulup Amerika'da faaliyetlerine devam eden bir şirket olduğunu belirtelim)

Bireysel ve kurumsal olarak iki ayrı pakete sahip olan Chomar, eBilge Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirildi. Sezgisel Tarama Teknolojisi ile kötü amaçlı yazılımları tespit eden ve zero-day attack olarak bilinen saldırılara karşı koruma sağlayabilen Chomar, aynı zamanda takılan harici medya cihazlarına onayınız olmadan veri akışını da engelliyor. Güvenli Dosya Silme Aracı ile de cihazınızdan sileceğiniz verileri geri getirilemeyecek şekilde tamamen silebilen Chomar Antivirüs, böylece verilerinizin başkaları tarafından elde edinmesinin de önüne geçiyor.

Chomar Antivirüs ve Chomar Internet Security olarak iki ayrı yazılım ve mobil uygulamaya da sahip olan bu yerli program, son dönemde adından oldukça söz ettirmeyi başardı.

Aynı zamanda dünya genelinde sadece 33 antivirüs yazılımında bulunan ve TrendMicro ve 360 gibi bilinen Antivirüs yazılımlarında alamadığı OPSWAT’tan altın sertifikaya sahip olan Chomar, görünüşe göre oldukça başarılı ve güvenilir görünüyor.

Bireysel kullanıcıların burada bulunan internet sitesinden ve buradan ulaşabileceğiniz Google Play Store’dan edinebildikleri, kurumsal kullanıcıların ise yine resmi sitesinden ve ayrıca Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alabilecekleri Chomar Antivirüs, yerli yazılımlar noktasında bir ilki başarmış oluyor.