Tüm Zamanların En Zengin İnsanı Jakob Fugger ile Tanışın

1459 yılında doğan ve 1535’te öle n Alman bankacı Jakob Fugger eğer bugün yaşıyor olsaydı, serveti Bill Gates, Carlos Slim, Mark Zuckerberg ve Warren Buffet’ten fazla olacaktı.

Jakob Fugger’ın hayat öyküsünü yazan Greg Steinmetz’e göre lakabı zengin olan Fugger’in serveti, günümüzün parasıyla 400 milyar dolar civarındaydı. WSJ’in eski editörlerinden Steinmetz, kendisi için ‘tarihin en zengin insanı’ tanımlamasını yapıyor. 2 yıl önce piyasaya sürdüğü kitabının ismi de böyleydi.

Jakob için "Gelmiş geçmiş en güçlü bankacıydı. Onun döneminde Rönesans yaşanıyor ve dünyayı iki kişi kontrol ediyordu; Roma Germen İmparatoru ve Papa. Her ikisini de Fugger finanse ediyordu" diyen Steinmetz’e göre tarihte hiçbir bankacı, onun kadar büyük bir güce sahip olmadı.

Jakob’un tarihe yön veren bazı gelişmelerde yer aldığını söyleyen Steinmetz, "Fugger İspanya Kralı 1. Carlos'un 5. Şarlken olarak Roma Germen İmparatoru seçilmesi için rüşvet dağıttı. 5. Şarklen Yeni Dünya'yı sömürgeleştirdi. Tahta o geçmeseydi, tarih aynı olmazdı" şeklinde konuşuyor.

Fugger’in döneminde ekonomik faaliyetler oldukça sınırlıydı. Köylülerin çalıştığı topraklarda yaşayan zenginler, buna karşılık köylüler tarafından koruma altına alınırlardı. Fugger, krediler vererek bunun karşılığında maden çıkarma haklarını elde ederek bakır - gümüş ticaretini tamamen eline geçirdi. Baharat ticaretine de girişen Fugger için ‘aslında kapitalizmin kurucularındandı’ ifadesi kullanılır.

Bilginin değerli olduğunun farkında olan Fugger, bilgilere rakiplerinden önce erişmek istiyordu. Bu sebeple farklı şehirlerdeki siyasi ve ticari faaliyetler hakkında bilgi getiren ulaklara ciddi paralar ödüyordu. Halefleri ise bu geleneği yaşatarak en sonunda Fugger Bültenleri’ni kurdular. Bazılarına göre bu, tarihin eski gazetesi olarak kabul edilir.

Katolik Kilisesi, tefecilik olarak gördüğü faiz ödemelerine izin vermiyordu. Fugger ise müşterisi olan Papa 10. Leo’yu ikna ederek bu yasağı kaldırttı ve Augsburg’daki bankasına para yatıran müşterilerine yıllık %5 faiz vadetti.

Bunun gibi daha birçok örnek, Fugger’in hem döneminin hem de günümüzün yaşamış en zengin insan olmasını sağlamış.