Turkcell’in yaklaşık 5 ay önce akıllı telefonlar için sunduğu yerli arama motoru Yaani, web üzerinde hizmet vermeye başladı.

2017’nin başlarında tanıtımı yapılan ve yaklaşık 5 ay önce mobil cihazlar için Turkcell tarafından sunulan yerli arama motoru Yaani, web üzerinden hizmet vermeye başladı. Google, Yandex gibi farklı ülkelerin arama motoru yerine Turkcell tarafından geliştirilen yerli arama motorunu kullanmak isteyenler, şu andan itibaren web üzerinden arama motoruna ulaşabilirler.

Turkcell’in CEO’su Kaan Terzioğlu’nun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin arama motorunun artık web’de olduğu duyuruldu. Standart içerik araması dışında görsel, haber, video gibi aramalara sahip arama motoru, harita servisiyle de kullanıcılara hizmet vermeye çalışıyor. Arama sayfası üzerinde bulunan müzik arama seçeneğini doğrudan Fizy’e yönlendiren arama motoru, Android ve iOS’un ardından web üzerinden tüm platformlarda kullanıma açılmış oldu.

Turkcell’in yaptığı açıklamaya göre Yaani’nin şu anda 2 milyon aktif kullanıcısı var ve bu kullanıcılar, şu ana kadar 125 milyon arama gerçekleştirdi. 5 ay önce kurulmasına rağmen 4.5 milyon kez indirilen uygulama, web sayfasına geçiş yaptıktan sonra daha yoğun bir şekilde kullanılacaktır.

Turkcell’e Özel mi?

Yaani uygulaması Turkcell tarafından geliştirilmiş olmasına rağmen, herhangi bir operatör fark etmeksizin internete erişimi olan herkes tarafından kullanılabiliyor. Eğer sizler de Yaani’nin web sayfasına gitmek istiyorsanız buraya tıklayabilir, aşağıdan Android ve iOS uygulamalarına ulaşabilirsiniz.