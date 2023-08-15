Dikkat, bu bir ütopya içeriğidir. Pembe gözlüklerinizi taktıysanız yüzlerimize tebessüm getirecek o senaryoyu hayal etmeye başlayalım. 1.000.000 Bitcoin’e sahip olsaydınız ne olurdu?

Hayalini kurduğumuz bu ütopya gerçekleşse neler olurdu diye düşünmeden duramıyorsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü bu içerikte 1.000.000 Bitcoin’e sahip olmamız durumunda hayatlarımızda gerçekleşecek olası durumları konuşacağız.

Düşünsenize, yarın uyanıyorsunuz ve artık bir Bitcoin milyonerisiniz. Gözlerinizi adeta bir rüyaya açıyorsunuz ve herkesin hayallerini süsleyecek o hayatı yaşamak için yataktan dışarı adımınızı atıyorsunuz… Bu durum şu an hepimiz için bir rüya olsa da umut fakirin ekmeğidir diyerek bu rüyanın gerçekleşmesi durumunda hayatınızda neler değişirdi birlikte hayal edelim.

Şüphesiz ilk ve en büyük değişiklik çok büyük bir finansal güce sahip olmanız olurdu!

Bitcoin’in değeri sürekli değişse bile genelde yüksek olduğu için, 1.000.000 Bitcoin size önemli bir servet kazandıracaktır.

Öyle ki, Bitcoin'in yaratıcısı olan Satoshi Nakamoto'nun bile elinde 1.1 milyon Bitcoin olduğu biliniyor. Yani Bitcoin'in yaratıcısı olan kişi ile neredeyse aynı oranda Bitcoin'e sahipsiniz diyebiliriz.

Örneğin, 1 Bitcoin şu anda 795.228,69 TL'den işlem görmekte. 1.000.000 Bitcoin'e sahip olmanız durumunda toplam servetiniz 795.222.815.400 TL ($29.407.900.000​) olacaktır.

Bu o kadar büyük bir para ki bununla ne yapacağınız konusundaki tek engel hayal gücünüz olacak gibi görünüyor.

Bu servet ile hayatınızı hayallerinizdeki gibi yaşayabilme gücü elinizde olacağından dolayı, yapabilecekleriniz sınırsız.

Örneğin, bu para ile yaklaşık 46.103 adet Mercedes-AMG G 63 yada İstanbul Boğazı'nda 265 adet yalı alabilirsiniz.

Yok ben yatırım yapmak istiyorum diyorsanız Türkiye'nin en değerli şirketlerinden olan Türk Hava Yolları'nı 2 milyar dolara, Arçelik'i 1 milyar 500 milyon dolara, Vestel'i ise 927 milyon dolara satın alabilirsiniz.

1.000.000 Bitcoin size piyasa üzerinde büyük bir söz hakkı da verecektir.

Bitcoin arzının 21.000.000 adet ile sınırlı olduğu düşünüldüğünde, 1.000.000 adet Bitcoin’e sahip olmak kripto piyasası üzerinde büyük etkiler bırakabilmenize imkân tanıyacaktır.

Başka bir deyişle, yapacağınız alım satım işlemleri çok büyük hacimde olacağından piyasadaki fiyatları etkileyecek güçte olacaktır.

Örneğin, 1.000.000 adet Bitcoin'i bir anda satmanız durumunda fiyatlarda keskin bir düşüş yaşanmasına sebep olabilirsiniz.

Buna ek olarak bu kadar fazla miktarda Bitcoin'in satıldığını duyan diğer yatırımcılarda panik yaratarak onların da elindeki Bitcoin'leri satmasına sebep olmanız da muhtemel. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda piyasada oldukça sert bir panik havası esecektir.

Bulunduğunuz ülkeye göre vergilerle ilgili kafa yormanız da gerekebilir.

Çok büyük bir miktardan söz ettiğimiz için vergi konusunda bazı aksiyonlar almanız gerekmesi de olası.

Türkiye’de kripto gelirlerinin vergilendirilmesi ile alakalı çok net ve keskin kanunlar olmamakla birlikte, 1.000.000 Bitcoin’den elde edeceğiniz kazanç çok büyük olacağından, yapacağınız diğer yatırımlar konusunda artık vergilerle ilgili biz sıradan fakirlerden daha fazla şey düşünmeniz gerekebilir…

“Bitcoin milyoneri” olarak anılmaksa birçok kapıyı açabilir.

Bitcoin milyoneri olmak özellikle finans piyasası ve iş dünyasında oldukça ilgi çekecek bir durum. Bu piyasalarda adınızı duyurmanıza sebep olacaktır. Bu sayede yeni yatırım ya da girişim fırsatları önünüze gelebilir. Ee ne demişler; para, parayı çeker.

Bu kadar büyük bir miktar, art niyetli insanların da dikkatini çekebilir tabii.

Artık oldukça varlıklı bir birey olacağınızdan dolayı olası hırsızlık ve dolandırıcılık tehditlerine karşı da bir gözünüz hep açık olmak zorunda olacak.

Hiç aramayan akrabalarınız sizleri arayabilir, evinize, hesaplarınıza belki de şahsınıza yönelik bazı saldırılara maruz kalabilirsiniz. Ne yazık ki para tek başına huzur getirmiyor…