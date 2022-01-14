Bitcoin'i Daha 1 Dolarken Keşfedip YouTube Videosu Çeken Adam Şimdi Ne Yapıyor?

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Davinci Jeremie, 2013 Mayıs'ında kendisinin ve takipçisi olan birçok kişinin kaderini değiştirecek bir YouTube videosu yayınladı ve değeri o zamanlar 1 dolar olan Bitcoin'i satın almalarını ısrarla tavsiye etti.

Yatırım macerasına ilk olarak altın ve gümüşle başlayan Jeremie, programcı olmasının da etkisiyle kripto parayı araştırdı ve ilk başta scam olduğunu düşünse de sonrasında Bitcoin'in gerçekten işe yarar bir varlık olduğunu fark etti.

Bu kader anından sonraysa hayatı değişti. 1 dolardan 3000 BTC ve biraz altcoin aldı. Yıllar içinde 10.000 dolara kadar çıkan Bitcoin, Jeremie'yi milyoner biri yaptı. Şimdiyse 57.000 dolara kadar ulaşmış durumda.

Bu görsel, yüklediği ilk videolardan birine ait. Tarihler 2011 Nisan'ını gösteriyor.

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Nasıl Bitcoin üretileceğine dair kısa videolar çekiyor. O sıralar Bitcoin 30 cent ile 1 dolar arasında gidip geliyor.

2013'te yayınladığı videoyla birlikte şunları yazmıştı:

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"Loto bileti fiyatına Bitcoin alıp onu 10 yıl boyunca tutup milyoner olabilirsiniz. Korku içinde yaşamayı bırakmanın zamanı geldi. Bitcoin sıfırlanırsa 1 dolar kaybedersiniz, kimin umrunda! Ama haklıysam hepinizin bana teşekkür etmesini istiyorum, 10 yıl sonra bana 'Keşke 2011 ya da 2013'te seni dinleseydim' demeniz beni mutlu etmeyecek."

O dönemde elinizde Bitcoin varsa bunu forumlardan satabiliyordunuz. Direkt olarak kişiden alım yapılıyordu.

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Kahramanımız elindeki Bitcoin'leri çoğaltmak için, insanlara normal fiyatının %30 üzerinden Bitcoin alabileceğini duyuruyor ve 0,70 dolar değerindeki bir Bitcoin'i 1 dolardan alıyordu.

Etrafındaki herkese, Bitcoin almaları için yalvardı. YouTube takipçilerini de bu konuda sık sık tembihledi.

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Fakat yakınları onunla alay etti. Boş işlerle uğraştığını, elindeki paraları kaybedeceğini söylediler. Yine de bir arkadaşını ikna edebildi. Jeremie gibi o da köşeyi döndü.

Evini de satmaya karar veren Jeremie, oradan gelen parayı da kriptoya yatırdı.

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Delirdiğini düşünen karısı, Davinci'yi boşadı.

Durmak bilmeyen kahramanımız, altınlarını da sattı ve bu kez Bitcoin yerine Ethereum aldı.

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Kripto paraların hâlâ artacağına inanıyor ve yakın gelecekte 1 Bitcoin'in 1 milyon dolara ulaşacağını iddia ediyor.

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O meşhur videonun altı ise pişmanlık içeren yorumlarla dolu.

"Hiçbir video beni bu kadar üzmedi."

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"Yakın arkadaşlarından biri olduğunuzu ve 2013'te her gün blokchain hikayesi dinlediğinizi, onun deli olduğunu düşünüp asla satın almadığınızı hayal edin."

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"Bu şimdiye kadarki en büyük 'Sana söylemiştim' anı."

youtube yorumları

"Dürüst olalım, bunu o zamanlar görseydiniz yine de yatırım yapmazdınız."

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"Bunu 7 yıl geç önerdiği için Youtube'a dava açacağım."

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Davinci Jeremie, 105 binin üzerinde takipçisi bulunan YouTube kanalında düzenli olarak Bitcoin ve Ethereum ile alakalı içerikler paylaşmaya ve analizlerini yatırımcılara aktarmaya devam ediyor.

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Tişörtte yazan: Sana söylemiştim.

Sosyal Medya Hesapları: YouTube, Twitter, Instagram, Telegram

Önemli Not: Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.
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