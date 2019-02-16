Dünyanın en popüler soru cevap sitesi Quora'da zeka oyunları kategorisinde sorulan ve yüz binlerce kişi tarafından görüntülenen bu soruya, kullanıcılar oldukça farklı cevap verdi. Aralarında şaşırabileceğiniz yanıtların da olduğu cevaplara gelin birlikte göz atalım.

İnternet kullanıcılarının bilgi almak için kullandığı forum sitelerinin, sözlüklerin ve blogların yerini artık Quora almaya başladı. Sorduğunuz sorulara, alanında uzman kişiler tarafından cevap alabileceğiniz sitede, yapacağınız kısa bir turla bilgiye doyabiliyorsunuz.

Birçok farklı kategoride soru sorulan Quora'da özellikle zeka oyunları kategorisinde gelen sorular, kullanıcıların farklı bakış açılarıyla olaya yaklaşmalarını sağlıyor. Popüler internet sitesinde sorulan "1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 İşlemini Hızlıca Nasıl Yaparsınız?" sorusu da bunlardan biri. İşte kullanıcılardan gelen farklı yanıtlar.

1. Ünlü matematikçi Karl Friedrich Gauss'un yöntemi

Robert Gordon Newcombe tarafından gönderilen cevapta, ünlü matematikçi Gauss'un başından geçen bir hikaye anlatılıyor. Sorunun çözümünü bu hikayeyle aktaran mesaj,soruya verilen en beğenilen yanıt olarak dikkat çekiyor. İşte Gauss'un çocukken yaşadığı matematik anısı:

Gauss ve sınıf arkadaşlarına 1'den 100'e kadar olan sayıları toplama görevi veren matematik öğretmeni, cevapları kontrol etmektedir. Öğrencilerin verdiği yanıtlarla sinirlenen öğretmen, Gauss'un işlem yapmadan kağıda yazdığı 5050 yanıtını görünce şaşırır. Bunu nasıl yaptığını soran öğretmene Gauss şu yanıtı verir: " Basit, 1 + 100 = 101; 2 + 99 = 101; 3 + 98 = 101; bunlardan 50 tane var, bu yüzden cevap 5050’dir"

Sorulan soruda 1'den 10'a kadar olan ardışık sayıların toplamı sorulduğu için Gauss'un yöntemi ile sonuç kolaylıkla hesaplanabilir.

2. En büyük sayı yöntemi

Fizik ve matematik okuyan Andrew Eberlein'in verdiği bu yanıt, ardışık sayıların toplanması için oldkça kolay bir yöntem sunuyor. Hızlı işlem yapmanız gerektiği anlarda imdadınıza yetişecek yöntem kısaca şöyle açıklanıyor:

Dizideki en büyük sayıyı bul: 10 Bu sayının bir fazlasını al: 11 Elindeki iki sayıdan çift olanı seç: 10 Seçtiğin sayıyı ikiye böl: 10/2=5 2. adımda bulduğun sayı ile 4. adımda bulduğun sayıyı çarp: 5*11=55

3. En bilinen ardışık sayı toplama formülü

Ülkemizdeki matematik derslerinin olmazsa olmazı olan bu formül, matematik öğretmeni Adam Wright tarafından önerilmiş. Bu yöntem, basit bir mantıkla şöyle ilerler.

Dizinin son elemanını "n" değişkeni ile tanımlanır: n=10 Hemen ardından "n+1" sayısı hesaplanır: 10+1=11 Elde edilen iki sayıyı çarpılır: 10*11=110 3.adımda hesaplanan değerin yarısı alınır: 110/2=55

4. Dizideki simetri yöntemi

10 gibi sonu sıfırlı sayıların çarpılmasının kolay olmasını temel alan işlem, 10 = 10; 9 + 1 = 10; 8 + 2 = 10 gibi sonucu 10 olan toplamalar yapmayı öneriyor. Cyrus Seyrafi isimli kullanıcı tarafından gösterilen yöntemde elde edilen 5 tane 10 sonucuna son kalan 5 sayısı da eklenerek 55 sonucuna ulaşılıyor.

5. Kopyala yapıştır yöntemi

Reuven Wachtfogel tarafından gönderilen mesaj, konunun en beğenilen cevaplarından biri. Tüm matematiksel işlemleri bir kenara bırakarak hızlı sonuca teknoloji yardımıyla ulaşmayı sağlayan yöntem, Google'ın hesap makinesini kullanıyor.

Quora'da sorulan bir matematik sorusuna gelen farklı yanıtları derleyerek sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Konuya gelen diğer yanıtları incelemek için buraya tıklayarak ilgili Quora sayfasına gidebilirsiniz. Siz de kendi yönteminizi yorumlar kısmından bizle paylaşabilirsiniz.