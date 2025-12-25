Tümü Webekno
BMW, Sanayi Ustalarını Sinir Hastası Edecek Yeni Bir Vida Geliştirdi: İşte Tasarımı

BMW'nin yeni bir vida patenti, araç sahipleri ile üçüncü taraf ustaları sinir krizine sokacak gibi görünüyor. Zira uygun bir vida ucuna sahip olmayan kimse, BMW'nin yeni vidasını açamayacak. Peki şirket, neden böyle bir karar aldı?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi BMW, son dönemlerde gördüğümüz en ilginç patent başvurularından bir tanesini yaptı. Şirketin Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) veri tabanına eklenen yeni patenti, BMW sahiplerini ve üçüncü taraf BMW servislerini sinir krizine sokacak gibi görünüyor. Gelin neden böyle dediğimizi açıklayalım.

Bugün yollarda olan milyonlarca otomobil, büyük oranda ortak parçalara sahiptirler. Hâl böyle olunca "eli iş tutan" şeklinde nitelendirebileceğimiz bazı otomobil sahipleri, doğru vida başlıklarını kullanmaları hâlinde basit sorunlar için servise gitmek zorunda kalmazlar. İşte BMW'nin yeni patenti, tam olarak buraya odaklanıyor. Şirket, gelecekteki otomobillerinde kendi servislerinden başka kimsenin açamayacağı vidalar kullanmaya başlayacak.

BMW'nin yeni vidası işte böyle görünecek:

Başlıksız-1

BMW'nin patent görselleri, aslında şaşırtıcı olmayan bir görünümü ortaya koyuyor. Şirket, üst kısmında BMW kabartması bulunan, oldukça sıradan bir vida tasarlamış durumda. Ancak bu vidayı açmak isteyen kişilerin, doğrudan bu kabartmaya sahip bir vida ucuna sahip olacak. Patent belgelerinde yer alan bilgilere göre şirket, bu vida tasarımını koltuk bağlantıları ve koltuk ile şasinin birleşim yerleri gibi muhtelif yerlerde kullanacak. Ancak ilerleyen dönemlerde tüm vidalar, bu tasarıma geçebilir.

Başlıksız-1

BMW, böyle bir hamle ile yetkisiz müdahaleden kaçınılmasını amaçlıyor gibi görünüyor. Ancak sektör gerçeklerine baktığımızda bunun tam tersinin yaşandığını görüyoruz. Mesela Mercedes-Benz, otomobillerin onarımını daha kolay hâle getirmek için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Hâl böyleyken BMW'nin neden işleri daha da zorlaştırmaya çalıştığı tartışmaya açık...

