1 Milyar Dolarlık Yatırımcı: Intel Apple'ı Geri Kazanmalı

Intel, geçtiğimiz dönemlerde hem Apple'ı hem de Microsoft'u kaybetmeye başlamıştı. İki şirketin de kendi işlemcilerini üretecek olması, Intel'i zor duruma sokmuştu ve şirketin hisse değerlerini aşağıya çekmişti. Şirkete 1 milyar dolarlık yatırım yapan Third Point LLC CEO'su, Intel'ın Apple'ı yeniden kazanması gerektiğini açıkladı.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan haberler hem Intel'i hem de şirketin yatırımcılarını büyük bir şoka uğratmıştı. Dünyanın en güçlü teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, önümüzdeki yıllarda çıkacak MacBook modelleri için kendi yonga setini üreteceğini açıklamıştı. Bu haberden kısa bir süre sonra da Microsoft, Surface modeli bilgisayarları için kendi yonga setini üretmek üzerine çalışmalar başlattığı açıklamasını yapmıştı.

Bu haberlerden sonra Intel'in hisselerinde şirketi endişeye sokmaya yetecek bir düşüş yaşanmaya başladı. Bu durum doğal olarak şirketin yatırımcılarının da endişelenmesine ve biraz da sinirlenmesine yol açtı. Intel'in bu kayıplarından hoşlanmayan yatırımcılardan biri de şirkete bir milyar dolarlık yatırımı olan Third Point şirketinin CEO'su Daniel S. Loeb oldu.

Loeb, Intel'in rakiplerine göre fazlasıyla geride kaldığını düşünüyor:

Third Point, geçtiğimiz günlerde Intel için bir mektup yayınladı. Yayınlanan yazıda Intel'in rakiplerine göre fazlasıyla geride kaldığı söylendi. Third Point'e göre Intel'in en büyük sorunu, 2013 yılından beri 10 nm ve 14 nm işlemciler üzerinde çalışıyor olması. Tayvan merkezli TSMC ve Güney Kore merkezli Samsung 5 nm mimarili işlemciler üzerinde çalışırken Intel'in hala 14 nm işlemciler üretiyor olması şirketin kötü yönde ilerlediğini gözler önüne seriyor.

Apple, 2022 yılında piyasaya sürülecek iPhone modellerinde 4 nm işlemciler kullanmayı planlıyor. Dolayısıyla Intel bu alanda Apple için çok geride gözüküyor. Third Point, "Intel, mikroişlemci üretimindeki birincilik pozisyonunu Tayvan merkezli TSMC ve Güney Kore merkezli Samsung'a kaybetti. Intel'de acilen bir değişiklik yapılmaması, şirketin Amerika'daki gücünü de kaybedeceği endişesini bizlere hissettiriyor" açıklamalarında bulundu.