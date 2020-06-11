1 Milyar Kilometreden Uzun Bir Kuyruklu Yıldız Keşfedildi

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma, bu zamana kadar gözlenmiş en uzun kuyruğa sahip kuyruklu yıldızın tespit edilmesini sağladı. 153P/Ikeya-Zhang ismi verilen kuyruklu yıldızın kuyruğu, Dünya ile Güneş’in arasındaki mesafenin neredeyse 7.5 katı kadar.

Gökbilimciler için bu hafta bol kuyruklu yıldızlı bir hafta oluyor. Bu hafta ilk olarak Avrupa Uzay Ajansı’nın Solar Orbiter isimli uydusunun Atlas kuyruklu yıldızının kuyruğu boyunca yolculuk yaptığı anlaşıldı. Bu olayın ardından yıldızlararası kuyruklu yıldız Borisov’un Güneş Sistemi’nden herhangi bir çarpışmaya karışmadan geçip gideceği açıklandı. Son kuyruklu yıldız haberi ise çok daha dikkat çekici bir başlığa sahipti.

İngiltere ve ABD’den bilim insanları, bu zamana kadar gözlenmiş en uzun kuyruğa sahip kuyruklu yıldızı tespit ettiler. Araştırmacılar, 153P/Ikeya-Zhang isimli kuyruklu yıldızının daha önceki tespit edilmiş en uzun kuyruklu yıldız olan Hyakutake'den 2 kat daha uzun bir kuyruğa sahip olduğunu belirttiler.

Keşfedilen kuyruklu yıldız bu şekilde görünüyor

Bilim insanlarının keşfi aslında eski verilere dayanıyor. NASA’nın Cassini uzay aracı, 2002 yılında Jüpiter ve Satürn’ün yörüngeleri arasında seyahat ederken çok sayıda proton tespit etti. Cassini’nin bu bulgusunun kaynağı, yıllar boyunca açıklanamadı. İngiltere ve ABD’den bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi şimdi, bu protonların 153P/Ikeya-Zhang kuyruklu yıldızının iyonize kuyruğundan geldiğini düşündüklerini açıkladılar.

Güneş ve yörüngesine giren kuyruklu yıldızlar arasındaki etkileşim, kuyruklu yıldızların iki tür kuyruk oluşturmasına neden oluyor. İlk kuyruk türü, Güneş’in radyasyonu tarafından kuyruklu yıldızın çekirdeği erirken ortaya çıkan gaz ve toz bulutundan meydana geliyor. Dünyadan gözlemlediğimiz kuyruklu yıldızların çoğu, bu tür bir kuyruğa sahip.

İkinci kuyruk türüyse, 153P/Ikeya-Zhang vakasında da olduğu gibi, ilk kuyruk türünün ortaya çıkmasını sağlayan iyonizasyon sırasında hidrojen gazından ayrılan protonların, Güneş rüzgarının da etkisiyle oluşturduğu kuyruktur.

Bilim insanları, bu ikinci kuyruk türü hakkında bir değerlendirme yaparken Cassini’nin elde ettiği verilerdeki protonların numaralarını incelediklerinde bu protonların, 153P/Ikeya-Zhang’ın iyon kuyruğunu oluşturduğunu keşfettiler.

Araştırmacılar, protonların 153P/Ikeya-Zhang’ın iyonik kuyruğundan geldiğini tespit ettikten sonra kuyruklu yıldızın yörüngesel değişimini de hesaba katarak kuyruğun uzunluğunu hesapladılar. Yapılan hesaplamalara göre 153P/Ikeya-Zhang’ın iyonik kuyruğu, 1 milyar kilometreden daha uzun. Bu uzunluk, Dünya ile Güneş’in arasındaki mesafenin hemen hemen 7.5 katı.

153P/Ikeya-Zhang, 1 milyar kilometreden uzun iyonik kuyruğuyla bu zamana kadar gözlenmiş en uzun kuyruğa sahip kuyruklu yıldız oldu. 153P/Ikeya-Zhang, bu kuyruk uzunluğuyla Hyakutake kuyruklu yıldızını tahtından etmiş oldu.