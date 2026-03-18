[10-17 Mart] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 10-17 Mart tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta geçen hafta olduğu gibi zirvede EA SPORTS FC 26 bulunuyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (10-17 Mart)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim EA SPORTS FC 26 69.99$ 20.99$ (-%70) Crimson Desert 69.99$ - Battlefield 1 39.99$ 1.99$ (-%95) Resident Evil Requiem 52.49$ - Slay the Spire 2 10.79$ - ARC Raiders 39.99$ - Grand Theft Auto V Enhanced 44.99$ 19.79$ (-%56) Battlefield V 49.99$ 2.49$ (-%95) The Quinfall 7.99$ 3.19$ (-60) Battlefield 2042 59.99$ 2.99$ (-%95) Black Desert 4.99$ - Rust 18.99$ - Hearts of Iron IV 34.99$ 10.49$ (-%70) Euro Truck Simulator 2 10.09$ - Battlefield 4 39.99$ 1.99$ (-%95)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.