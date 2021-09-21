Çoğu Kişinin Farkında Bile Olmadığı 10 Bomba iOS 15 Özelliği

20 Eylül 2021 tarihi itibarıyla yayınlanan iOS 15 işletim sisteminde, birçok kullanıcının farkında olmayacağı özelliklere yer verilmiş. Bunlar arasında Siri'nin çevrimdışı olarak çalışması gibi önemli özellikler mevcut.

Bilindiği üzere Apple, her yıl mobil işletim sistemi iOS'in yeni bir sürümünü tanıtmakta. iPhone'ların en kullanışlı yönünü teşkil eden iOS'in 15 versiyonu 20 Eylül 2021 itibarıyla kullanıcıların deneyimine sunulmuş durumda.

Apple, yeni iOS sürümüyle birlikte hem uzun süredir beklenen hem de devrim niteliğinde bazı yeniliklere imza attı. Bu özellikler sayesinde kullanıcıların olmadık zamanlarda rahatsız edilmemesi ve cihazın kullanımının mümkün olduğunca akıcı hâle getirilmesi amaçlanmış.

Android ve web tabanlı FaceTime

Bugüne kadar yalnızca Apple ekosisteminde yer alan cihazlar tarafından kullanılabilen videolu-sesli görüşme uygulaması FaceTime artık hem web üzerinden hem de Android telefonlarda kullanılabilecek. Apple kullanıcıları FaceTime uygulamasını açıp bir bağlantı oluşturmak ve bağlantıyı görüşmeye katılacak kişilere göndermek suretiyle farklı Android kullanıcılarıyla da görüşme imkanına sahip olacak.

Bildirim özeti

Apple, iOS 15'te Bildirim Özeti sayesinde olur olmadık saatlerde alakasız uygumalardan bildirim almaya son veriyor. Kullanıcılar belli uygulamaların bildirimlerinin belli saatlerde gelmesini seçebilme özelliğine sahip olarak Instagram beğenileri ve oyun bildirimleri gibi önemsiz sayılabilecek bildirimleri istedikleri saatlerde görebilecek.

Sekme grupları

Safari'nin yeni tasarımının çektiği büyük ilgi, uygulamanın yeni özelliklerini biraz gölgelemiş durumda. Bu özelliklerin en önemlilerinden bir tanesi Sekme Grupları. Sekme Grupları sayesinde kullanıcılar Safari uygulamasında açık olan sekmeleri, gruplara ayırarak kategorize edebilecek. iOS 15'e kadar birçok kullanıcı açık bıraktığı sekmeler arasında kaybolurken bu özellik sayesinde hangi sitenin nerede olduğu kolayca bulunabilecek.

Çevrimdışı Siri

iOS 15 ile birlikte Siri'de devrim niteliğinde bir yenilik gerçekleştirdi. Apple, yeni mobil işletim sisteminde Siri'nin birçok komutu gerçekleştirmek için cihaz tabanlı çalışmasını sağlayarak Siri'nin konutları Apple sunucularına gönderme zorunluluğundan kurtularak daha hızlı çalışmasına imkan tanıdı. Siri, verileri cihaz üzerinde tuttuğu için cihaz kullanıldıkça komutların daha iyi anlaşılması da sağlanacak. Siri'nin cihaz tabanlı çalışabilmesi için en az A12 Bionic işlemciye sahip bir iPhone'a veya iPad'e sahip olmak gerekiyor.

Canlı metin

iOS 15 ile birlikte iPhone'lar ve iPad'ler, Fotoğraflar uygulamasında bir fotoğraf açıldığında veya bir fotoğraf çekmek üzere kamerayı bir nesneye doğrulttuğunuzda fotoğrafta veya kadrajda bir metin varsa bunları tanıyabilecek. Görselde metin bulunduğunda dair üç satırlı küçük bir kutu belirecek ve kullanıcılar bu kutucuğa tıklayarak metni seçme, kopyalama gibi imkânlara sahip olacak.

Sistem genelinde çeviri

Çeviri özelliği artık iOS üzerinde görülen tüm metinler üzerinde kullanılabilecek. Desteklenen diller arasında henüz Türkçe bulunmasa da İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca gibi dillere çeviri yapmak mümkün.

Sağlık uygulamasında Eğilimler

Sağlık uygulamasına yeni eklenen Eğilimler adlı bölüm sayesinde iOS kullanıcıları sağlıklarının belli bir süredir nasıl seyrettiğine dair detaylı bilgiler alabilecekler. Buna kullanıcının ne kadar egzersiz yaptığı, kalp atışlarının nasıl değiştiği, oksijen seviyelerinin düşüp düşmediği gibi veriler dâhil.

Silinen ve kapalı cihazları bulma

iOS 15'te, Bul uygulamasını kullanarak kapalı veya silinmiş cihazları bulmak artık mümkün. Bu özellik sayesinde kaybolan cihazların bulunması kolaylaşırken hırsızların çaldıkları cihazları saklaması da zorlaşacak. Bu özelliğin çalışmasını sağlayan şey, cihaz kapalı veya bataryası düşük de olsa yakınlarda aktif olan başka bir Apple cihazının sağladığı veriler sayesinde takip edilebilecek.

Uygulamalar arasında sürükle-bırak yapabilme

iOS 15'te kullanıcılar resimleri, bağlantıları, metinleri ve dosyaları bir uygulamadan diğerine yalnızca sürükleyip bırakarak taşıyabilecekler. Örneğin Safari'de bir linkli kopyaladıktan sonra parmağınızı ekranda basılı tutarak mesajlar uygulaması açıp linki mesaj olarak bir arkadaşınıza gönderebileceksiniz.

Dâhili kimlik doğrulama

iOS 15 sayesinde Ayarlar uygulamasının Parolalar bölümünde kullanıcı adı ve parolayla birlikte bir doğrulama kodu oluşturmak mümkün. Bu doğrulama kodu sayesinde iki faktörlü doğrulama yaparken Google Authenticator gibi ikinci bir uygulamaya ihtiyaç duyulmayacak.