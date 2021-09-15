iPhone'lar İçin iOS 15 Çıkış Tarihi Açıklandı

Apple, iOS 15'in beklenen çıkış tarihini nihayet açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yeni işletim sisteminin ilk kararlı sürümü, 20 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunulacak. iPhone 6s ve üzeri modeller, bu işletim sistemini kullanabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam gerçekleştirdiği bir etkinlikte merakla beklenen yeni ürünlerini duyurdu. Tüketiciler, yapılan açıklamalarla başta iPhone 13 olmak üzere Apple'ın en yeni ürünleriyle tanışma imkanı yakaladılar. Ancak bu noktada merakla beklenen bir durum daha vardı. Öyle ki Apple, eylül ayında düzenlediği lansmandan hemen sonra yeni işletim sistemlerini kullanıma sunuyordu.

Worldwide Developers Conference ya da Türkiye'de bilinen ismiyle Dünya Geliştirici Konferansı kapsamında sahne alan Apple, iOS 15'i resmen duyurmuştu. Bu işletim sistemi bir süredir de beta sürüm kapsamında test ediliyordu. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan şirket, iOS 15'in ne zaman kullanıma sunulacağını resmen duyurmuş oldu.

iOS 15 ne zaman yayınlanacak?

Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre iPhone sahipleri, 20 Eylül'de yeni işletim sistemi iOS 15'i kullanmaya başlayacaklar. İşletim sistemindeki en büyük yenilik ise "Odak Modu" olarak isimlendirilen yeni bir özellik olacak. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde birden çok çalışma modu oluşturup, günün belirli saatlerinde telefonlarının belirli işlevler için kendilerini uyarmasını sağlayabilecekler.

Kullanıcıların iOS 15'te ilgisini çekecek bir diğer yenilik de "Canlı Metin" olacak. iPhone sahipleri, bu özellik sayesinde bir fotoğraf içerisinde yer alan metinleri doğrudan kullanılabilir hale getirebilecek. Eğer iOS 15'te yer alacak tüm yeniliklerle ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz, buradaki içeriğimize göz atmanızda fayda var.

iOS 15, iPhone 6s ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen tüm iPhone modelleri için ücretsiz olarak kullanılabilir olacak. Ayrıca iOS 15'e geçmek istemeyen kullanıcılar, iOS 14'ü yalnızca güvenlik güncellemeleri alarak kullanmaya devam edebilecekler...

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