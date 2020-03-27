Intel Comet Lake'in ne zaman tanıtılacağı hâlâ belirsizliğini korurken 10 çekirdekli yeni işlemcinin nisan ayının sonunda duyurulacağı iddia edildi. İşlemcinin piyasaya ne zaman sürüleceğiyse hâlâ belli değil.

Son dönemdeki söylentilere bakılırsa Intel, Comet Lake işlemcilerini çok yakında duyuracak. El Chapuzas Informatico tarafından yapılan habere göre Intel'in uzun süredir beklenen 10. nesil masaüstü işlemcileri 30 Nisan 2020 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte işlemcilerin performansı hakkında daha fazla şey duymak için mayıs ayına kadar beklememiz gerekebilir. İşlemciyi satın almak içinse daha fazla süre gerekecek.

Intel Comet Lake'in resmi duyuru tarihi henüz kesinleşmiş değil; o nedenle şimdilik eldeki söylentilerle yetinmek zorundayız. Bununla beraber Intel'in son model işlemcilerinin duyurusunu daha da fazla ertelemesini beklemiyoruz. Nisan sonundaki potansiyel duyurunun, mayıs ayındaki değerlendirmeler ve kullanılabilirlikle birlikte geldiğinde 400 Serisi anakartın piyasaya sürülmesiyle de uyumlu görünüyor.

10 çekirdek, 20 iş parçacığı:

Şu ana kadar resmi olarak bildiğimiz tek şey, Intel Comet Lake'in 10 çekirdek ve 20 iş parçacığıyla geleceği. Intel'in 10. nesil Comet Lake işlemcileri, dizüstü bilgisayarlar ve ikisi bir arada tabletler için 'U' ve 'Y' serisi olarak karşımıza çıkacak. Comet Lake serisinin 8 farklı işlemci modeline sahip olduğu açıklanmıştı.

Comet Lake işlemciler, 14 nm'lik mimari üzerine kurulmuş durumda ve yıllar önce geliştirilen Skylake mimarisinin yanı sıra Gen 9.5 grafik sistemine sahip. Yeni işlemcilerin 'Hyper Threading' teknolojisine sahip olması bekleniyor. Örneğin Core i3 10100'ün dört çekirdekli/sekiz iş parçacıklı bir işlemci olarak Skylake Core i7s'ye rakip olabileceği söyleniyor.

Twitter'daki TUM_APISAK kullanıcısı tarafından verilen bilgilere göre Core i9 10900K, çok küçük bir farkla Geekbench'in tek çekirdek testinde Core i9 9900KS'nin önünde yer alırken çoklu çekirdek testlerinde 9. nesil yongaların 9.458'ine karşı 11.390 almayı başardı.

Bununla birlikte Intel Comet Lake'in çıkışının, Intel Rocket Lake platformunun piyasaya sürüleceği spekülasyonlarıyla gölgelendiğini söylemek mümkün. Yeni Comet Lake işlemcilerinin ardından Willow Cove gibi 10 nm'lik mobil parçalar da sahneye çıkmaya hazırlanmış olacak.