StoreDot şirketinin XFC bataryası, arka arkaya 2.000 hızlı şarj testine rağmen yüzde 80'in üzerinde batarya sağlığını korudu.

Elektrikli araçların içten yanmalı motora sahip olanlara karşı en büyük dezavantajları, şüphesiz bataryaları. Şehir içinde pek hissedilmese de uzun yollara çıkmak söz konusu olduğunda, mutlaka şarj istasyonunun olduğu rotadan geçmek gerekiyor. Hatta yolculuk öncesinde istasyonla aranızdaki mesafeye bile dikkat etmeniz gerek.

Fakat problemler, istasyona ulaşınca çözülmüyor. Zira şarj hızı da elektrikli otomobil üreticilerinin birbiriyle yarıştığı bir başka alan. Şu an hızlı şarjların 30 dakikaya kadar inebildiğini görüyoruz. Yine de 3 saate kadar uzananları yok değil. Batarya üreticisi olan StoreDot, bu konuda nefes aldıracak bir gelişmeyle karşımızda.

10 dakikada hızlı şarj olan bataryalar 2.000 ekstrem şarj döngüsünü tamamladı.

Yani bu bataryalar, hiç durmadan sürekli yüzde sıfırdan 80’e kadar şarj edildi. 2.000 denemenin ardından bataryaların sağlığının hâlâ yüzde 80’in üzerinde olduğu görüldü. Bu da elektrikli araç sahiplerinin batarya sağlığı hakkında endişelenmeden dakikalar içinde araçlarını şarj edebilecekleri anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıllarda şirket, daha küçük bayarya hücreleriyle 1.250 döngüyü aynı hızda başardıklarını belirtmişti. Şimdiyse 30Ah kapasiteli hücrelerle 15 elektrikli araç üreticisi üzerinde test gerçekleştiren şirket, 2.000 barajını aşmayı başardı. Testler sırasında bataryalar 4.2C şarj oranıyla doldurulurken 1C oranıyla boşaltıldı.

Testler sonucunda XFC bataryasının potansiyeli tekrar ortaya koyulmuş oldu. StoreDot’un ortakları arasında Daimler, Volco, Polestar ve Mercedes-Benz gibi şirketler var. Yani 5 dakikalık şarjla 160 kilometre yol vadeden bu teknolojiyi araçlarda görmemiz çok da vakit almayabilir. Şirketin şimdiki hedefi, 2026 yılına kadar 4 dakikalık şarjla 160 km menzil sunmak. 2028’e kadar da bu süreyi 3 dakikaya düşürmeyi hedefliyor.