Tesla Cybertruck sahipleri, bir dizi sorun yaşamaya başladılar. Kimi arabasını şarj edemiyor kimisi ise klima sisteminde sorun yaşıyor. Tesla, konuyla ilgili bir şey söylemedi.

Tesla'nın yıllarca ertelemek zorunda kaldığı, geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla da nihayet sahiplerine ulaşan elektrikli pick-up modeli Cybertruck, ciddi sorunlarla karşı karşıya görünüyor. Sosyal medya platformları ile Tesla forumlarında paylaşımlar yapan Cybertruck sahipleri, yepyeni araçlarının arıza vermeye başladığını söylüyorlar.

X'te paylaşım yapan bir Tesla Cybertruck sahibi, sadece 34 kilometre kullanabildiği Tesla Cybertruck'ın uyarı verdiğini ve kenara çekmek zorunda kaldığını söyledi. Bu sürücü, aracın bataryasının bittiği bilgisini görmüş. Ayrıca aracın klima sistemlerine ilişkin de arıza bildiriminde bulunduğunu söylüyor.

Tesla Cybertruck'ı şarj edemeyen sürücüler de var

Tesla forumlarında paylaşım yapan bir kullanıcı ise sadece 480 kilometre kullanabildiği otomobilini şarj edememeye başladığını söylüyor. Sürücüye göre otomobil, sahibine bir uyarı verdi ve bataryanın değiştirilmesi gerektiğine ilişkin bir mesaj yayımladı. Biz birkaç örnek vermiş olsak da gerçekte çok daha fazla sürücü, daha farklı sorunlarla karşı karşıya kalmış durumda.

Tesla, şu an için konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak Elon Musk, Cybertruck için "Kendi mezarımızı kazdık." ifadesini kullanmıştı. Görünen o ki Elon Musk'ın ne demek istediği, şimdilerde çok iyi bir şekilde anlaşılmış oldu. Araç piyasaya sürülmüş olsa da hâlâ sorunlu...