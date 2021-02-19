10. Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri'nin Kazananları Açıklandı

Bu yıl 10.'su düzenlenen Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Kategorilerinde dereceye giren fotoğraflar, akıllı telefon kameralarındaki gelişimi açık bir şekilde gösteriyor.

2011 yılında başlatılan ve bu yıl 10. kez sahiplerini bulan Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri (MPA), her yıl olduğu gibi bu yıl da akıllı telefon kameralarındaki gelişimin ne seviyelere geldiğinin görülmesi açısından şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu.

21 farklı kategoride yılın en iyi mobil fotoğrafının seçildiği yarışma, akıllı telefonlarla çekilen fotoğrafların doğru ışık, perspektif ve sahnede çekildiğinde profesyonel fotoğraf makinelerini aratmayan sonuçlar ortaya çıkarabildiğini gösteriyor.

Bu yılki büyük ödül, bir iPhone 11 Pro Max kullanan Çinli fotoğrafçı Dan Liu’ya gitti. Jüri, ödül için yapmış olduğu açıklamada Liu’nun kompozisyon, perspektif, ışık ve duyguları aktarmadaki ustalığından bahsetti.

Yarışmanın kurucusu Daniel Berman’a göre iPhone modelleri, yarışmacılar tarafından en fazla kullanılan akıllı telefonlar olmaya devam ediyor olsa da bu yıl kullanılan model çeşidi daha önce hiç olmadığı kadar arttı. Aslına bakacak olursak bu durum, mobil fotoğrafçılığın yalnızca amiral gemisi modellerde değil tüm akıllı telefon endüstrisinde arttığının bir göstergesi.

10. Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasının kazananları

Büyük Ödül

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf Denemesi

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Mimari ve Tasarım

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Siyah Beyaz

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Dijital Sanat

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Göz

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Manzara

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Makro ve Detay

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Vahşi Doğa

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

İnsan

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Fotojurnalizm

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Portre

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Silüet

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Selfie

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Sokak

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Natürmort

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Karanlık

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Ulaşım

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Seyahat, Macera

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Görsel Efekt

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Su, Kış, Buz

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.