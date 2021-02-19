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  • 10. Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri'nin Kazananları Açıklandı

10. Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri'nin Profesyonelleri Kıskandıracak Kazananları Belli Oldu

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Bu yıl 10.'su düzenlenen Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Kategorilerinde dereceye giren fotoğraflar, akıllı telefon kameralarındaki gelişimi açık bir şekilde gösteriyor.

2011 yılında başlatılan ve bu yıl 10. kez sahiplerini bulan Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri (MPA), her yıl olduğu gibi bu yıl da akıllı telefon kameralarındaki gelişimin ne seviyelere geldiğinin görülmesi açısından şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. 

21 farklı kategoride yılın en iyi mobil fotoğrafının seçildiği yarışma, akıllı telefonlarla çekilen fotoğrafların doğru ışık, perspektif ve sahnede çekildiğinde profesyonel fotoğraf makinelerini aratmayan sonuçlar ortaya çıkarabildiğini gösteriyor.

mobil fotoğrafçılık ödülleri

Bu yılki büyük ödül, bir iPhone 11 Pro Max kullanan Çinli fotoğrafçı Dan Liu’ya gitti. Jüri, ödül için yapmış olduğu açıklamada Liu’nun kompozisyon, perspektif, ışık ve duyguları aktarmadaki ustalığından bahsetti.

Yarışmanın kurucusu Daniel Berman’a göre iPhone modelleri, yarışmacılar tarafından en fazla kullanılan akıllı telefonlar olmaya devam ediyor olsa da bu yıl kullanılan model çeşidi daha önce hiç olmadığı kadar arttı. Aslına bakacak olursak bu durum, mobil fotoğrafçılığın yalnızca amiral gemisi modellerde değil tüm akıllı telefon endüstrisinde arttığının bir göstergesi.

10. Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasının kazananları

Büyük Ödül

mobil fotoğrafçılık yarışması büyük ödül

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf Denemesi

fotoğraf denemesi

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Mimari ve Tasarım

mimari ve tasarım

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Siyah Beyaz

siyah beyaz

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Dijital Sanat

dijital sanat

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Göz

göz

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Manzara

manzara

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Makro ve Detay

makro

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Vahşi Doğa

vahşi doğa

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

İnsan

insan

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Fotojurnalizm

fotojurnalizm

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Portre

portre

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Silüet

silüet

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Selfie

selfie

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Sokak

sokak

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Natürmort

natürmort

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Karanlık

karanlık

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Ulaşım

ulaşım

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Seyahat, Macera

seyahat macera

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Görsel Efekt

görsel efekt

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Su, Kış, Buz

su kış buz

Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak : https://newatlas.com/photography/gallery-2021-mobile-photography-awards-winners/
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