10. Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri'nin Kazananları Açıklandı

2011 yılında başlatılan ve bu yıl 10. kez sahiplerini bulan Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri (MPA), her yıl olduğu gibi bu yıl da akıllı telefon kameralarındaki gelişimin ne seviyelere geldiğinin görülmesi açısından şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu.
21 farklı kategoride yılın en iyi mobil fotoğrafının seçildiği yarışma, akıllı telefonlarla çekilen fotoğrafların doğru ışık, perspektif ve sahnede çekildiğinde profesyonel fotoğraf makinelerini aratmayan sonuçlar ortaya çıkarabildiğini gösteriyor.
Bu yılki büyük ödül, bir iPhone 11 Pro Max kullanan Çinli fotoğrafçı Dan Liu’ya gitti. Jüri, ödül için yapmış olduğu açıklamada Liu’nun kompozisyon, perspektif, ışık ve duyguları aktarmadaki ustalığından bahsetti.
Yarışmanın kurucusu Daniel Berman’a göre iPhone modelleri, yarışmacılar tarafından en fazla kullanılan akıllı telefonlar olmaya devam ediyor olsa da bu yıl kullanılan model çeşidi daha önce hiç olmadığı kadar arttı. Aslına bakacak olursak bu durum, mobil fotoğrafçılığın yalnızca amiral gemisi modellerde değil tüm akıllı telefon endüstrisinde arttığının bir göstergesi.
10. Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasının kazananları
Büyük Ödül
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Fotoğraf Denemesi
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Mimari ve Tasarım
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Siyah Beyaz
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Dijital Sanat
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Göz
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Manzara
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Makro ve Detay
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Vahşi Doğa
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
İnsan
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Fotojurnalizm
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Portre
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Silüet
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Selfie
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Sokak
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Natürmort
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Karanlık
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Ulaşım
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Seyahat, Macera
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Görsel Efekt
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Su, Kış, Buz
Bu kategoride dereceye giren tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.