Yapılan bir araştırmaya göre üretken yapay zekânın kullanımı şirketler arasında çoktan yayılmış durumda.

Üretken yapay zekâ hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yaptı ve oldukça kısa bir sürede pek çok alanda en önemli yardımcılarımız hâline geldiler. Şirketler de bu teknolojiye entegre olmak için oldukça hızlı hareket etti. Öyle ki her 10 şirketten 9'u bu teknolojileri benimsemiş durumda.

Bain&Company'nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre üretken yapay zekâ, küresel iş dünyasında artık büyük bir hızla yayılamıyor çünkü zaten neredeyse her firmaya yayılmış durumda. Geçtiğimiz yılın ekim ayında yüzde 83 olan üretken yapay zekâ kullanım oranı yüzde 87'ye yükselirken bazı firmaların da pilot uygulamalara başladığı ifade ediliyor.

İşte araştırmada öne çıkan noktalar

Araştırmaya göre firmalar, üretken yapay zekâ için kesenin ağzını açmış durumdalar. Firmaların üretken yapay zekâya ayırdıkları ortalama bütçe ise 5 milyon doları buluyor. Firmaların yüzde 60'ına göre yapay zekâ, bu yıl ve gelecek yıl için ilk üç öncelikleri arasında yer alıyor. 3-4 yıllık süreçte yapay zekâyı ilk 5 önceliği arasına koyan firmaların oranı ise yüzde 87 oluyor.

Bir diğer dikkat çekici nokta ise firmaların yapay zekâ ile etkileşime geçen çalışan sayısının 100 ilâ 240 arasında değiştiği ancak firmaların sadece yüzde 36'sının yapay zekâ için bir yol haritasına sahip olduğu oldu. Ayrıca şirketler bu konuyu daha ayakları yere basan şekilde değerlendirirken kendi sistemlerini geliştirmek ile hazır sistemleri özelleştirmek arasında gidip geliyorlar.

Bain&Company'nin Türkiye Ortağı Armando Guastella, konuyla ilgili olarak “Bain çalışmasında vurgulanan eğilimlerle uyumlu bir biçimde, Türk şirketleri yapay zekayı giderek daha fazla entegre ediyor ve çeşitli sektörlerde önemli bir büyüme gözlemleniyor. Türk şirketleriyle yapılan araştırmaya göre, 2023 yılı itibariyle, endüstriyel üretim firmalarının yaklaşık dörtte biri ve hizmet sektörü işletmelerinin yaklaşık beşte biri, özellikle müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama uygulamalarında halihazırda yapay zekayı kullandıklarını belirtiyor. Küresel trendlere benzer şekilde, Türk işletmeleri de veri yeterliliği ve mevzuata uyumlulukla ilgili zorluklarla karşılaşıyor. Bununla birlikte, şirketler yapay zeka teknolojilerinin hızla benimsenmesinin operasyonel verimliliği ve müşteri bağlılığını artırdığını bildiriyor. Bu olumlu görünüm, iyimser beklentilerle birleştiğinde, gelecekte Türkiye’nin yapay zeka ortamındaki gelişmeler için umut verici bir yol haritası oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.