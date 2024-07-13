Yeni bir çalışma, yapay zekânın yaratıcılık üzerindeki karmaşık etkisini ortaya koydu.

Yeni bir araştırma ile birlikte yapay zekânın yaratıcılık gerektiren görevlerde ne kadar başarılı olduğu ortaya çıktı. Bu çalışmaya göre yapay zekâ, yaratıcı hikâyeler anlatma konusunda başarısız ya da vasat olan insanların daha orijinal hikâyeler oluşturmalarına yardımcı oluyor ancak grup olarak bakıldığında yaratıcılığı kısıtlıyor. Genelde üretken yapay zekâlar yaratıcılık anlamında kısıtlı oluyor.

University Collage London ve Exeter Üniversitesinden araştırmacılar Anil Doshi ve Oliver Hauser tarafından gerçekleştirilen çalışma şimdilik kısa öykülere odaklanıyor. Yine de elde edilen sonuçlar yapay zekâ ve yaratıcılık tartışmalarına önemli bir bakış sunuyor.

Kısa öyküler yaratıcılığı değerlendirmekte kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak Hauser, “Çalışmamız, büyük dil modelleri ve daha genel anlamda üretken yapay zekanın insan faaliyetlerini, özellikle de yaratıcılığı nasıl etkileyeceği konusundaki büyük bir soruya erken bir bakış sunuyor. Medya ve yaratıcılık üzerinde büyük etkiler yaratma potansiyeli (ve şüphesiz büyük bir hype) olmasına rağmen, bu teknolojinin geniş çapta olumlu sonuçlar doğuracağı varsayımıyla değil, titizlikle değerlendirilerek uygulanması önemli olacaktır,” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, yüzlerce kişiye sekiz cümleye kadar olan birer kısa öykü yazdırdılar. Ayrıca katılımcılara konu serbestliği de verildi ancak öyküleri geniş bir kitleye hitap etmeliydi. Bir grup sadece öykü yazarken bir grup ise ChatGPT-4'e danışma şansına sahipti. Sonrasında da bütün hikâyeler, hikâyelerin yazarlarını bilmeyen kişiler tarafından değerlendirildi. Öykülere yenilik, yayımlanabilirlik ve duygusal zevk açısından puan verildi.

Hauser, "Yaratıcılık gibi zengin ve karmaşık bir şeyi herhangi bir ölçü ile yakalamak zorluklarla dolu görünüyor,” derken yaratıcılık ile ilgili zengin bir araştırma seti olduğunu da ifade etti.

Araştırmaya göre yapay zekâ kullanan kişilerin hikâyeleri genel olarak daha yüksek bir tabana sahip oldular ancak grup olarak bakıldığı zaman yaratıcılığın kısıtlandığı ve belirli bir seviyenin üstüne çıkamadığı keşfedildi. Yapay zekâ hikayelerinin ayrıca birbirlerine benzedikleri de ifade edildi.

Araştırma Science Advances'te yayımlandı.