Europol'den Korkutan Tahmin: 10 Yıl İçinde Suç İşleyen Robotlarla Karşılaşacağız (Çocuk İstismarı Dâhil)

Europol'ün detaylı raporuna göre önümüzdeki 10 yıl içinde, yani 2035'e kadar suç ve suç unsurlarının büyük bir bölümünü robotlar oluşturacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Europol’ün yayımladığı yeni bir rapor, 2035 yılında suç ve güvenlik kavramlarının kökten değişebileceğine dikkat çekiyor. Avrupa polis teşkilatının inovasyon birimi tarafından hazırlanan çalışmada, yapay zekâ ve robot teknolojilerinin hem polisin en büyük yardımcısı hem de suçluların en tehlikeli silahı olabileceği düşünülüyor.

Rapora göre gelecekte robotlar evlerden hastanelere, okullardan polis merkezlerine kadar hayatın her alanında olacak ancak bu yayılma, beraberinde ciddi riskler de getirecek. İşini kaybeden insanların öfkesinin sokaklara taşması, “robot karşıtı” protestolar, hatta robotlara zarar vermenin bir tür istismar sayılıp sayılmayacağı gibi tartışmaların toplumda gerginlik yaratabileceği öngörülüyor.

Robotlar doğrudan suçun birer parçası hâline gelecek

2

Europol’ün en çarpıcı senaryolarından biri ise robotların doğrudan suçun parçası hâline gelmesi. Hastanelerde ya da yaşlı bakımında kullanılan robotların hack’lenerek aileler hakkında bilgi toplaması, çocukları manipüle etmesi veya casusluk yapması mümkün görülüyor. Otonom araçlar ve droneların silaha dönüştürülmesi, hatta savaş bölgelerinden elde edilen drone sürülerinin terör saldırılarında ve çete savaşlarında kullanılması da raporda yer alan ihtimaller arasında.

Polis için ise tablo daha da karmaşık. “Suçlu” bir robotu sorgulamanın neredeyse imkânsız olacağı, kasıtlı mı yoksa kazara mı suç işlendiğini ayırt etmenin zorlaşacağı belirtiliyor. Hatta ele geçirilen robotların polis merkezlerinde bile veri çalabileceği ya da kaçabileceği gibi senaryolar gündemde.

Güvenlik birimlerinin hazırlıklı olması gerekiyor

3

Europol yetkilileri bu tabloyu bir kehanet değil, olası senaryoları düşünmeye yönelik bir “gelecek çalışması” olarak tanımlıyor ancak uyarı net... Polis teşkilatlarının eğitim, teknoloji ve siber güvenlik yatırımlarını artırması şart.

Öte yandan bazı akademisyenler, Europol’ün çizdiği tablonun fazla karamsar olabileceğini savunuyor. Teknolojinin yaygınlaşmasının sadece teknik değil, maliyet ve üretim gibi faktörlere de bağlı olduğunu hatırlatıyorlar. Yine de ortak görüş şu ki suçlular yeni teknolojileri mutlaka kullanacak ve güvenlik birimlerinin buna hazırlıklı olması gerekiyor.

Peki sizce böyle bir gelecek gerçekten gelecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

