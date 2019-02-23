100 Hubble Gücüne Sahip Teleskopla Tanışın: WFIRST

Hubble teleskobu yıllar içerisinde bilim insanlarına, evrenin hiç bilinmeyen kapılarını araladı. Yapılan keşifler o kadar genişledi ki artık uzayın derinliklerini görüntüleyecek farklı bir teknolojiye ihtiyaç var: WFIRST Teleskobu

Bilim insanları, uzayın derinlikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için sürekli olarak çalışmalar yapıyorlar. Aslında teorik olarak bunu nasıl başaracaklarını biliyorlar ancak ihtiyaçları olan teknolojiye ve boyutlara sahip teleskoplar inşaa etmek, inanılmaz derecede maliyetli bir süreç gerektiriyor. Zaten kısıtlı bütçelerle çalışan araştırmacılar, bu nedenle alternatif ve çok parlak bir fikirle onay almayı başardılar. Hubble teleskobu ile aynı boyutlarda fakat ondan 100 kat daha güçlü bir teleskop inşaa edecek olan bilim insanları, WFIRST isimli bu teleskop ile evrenin sırlarını çözebilmeyi hedefliyor.

WFIRST, 300 megapiksel kamerası ve üzerinde bulundurduğu teknolojisi ile Kozmos'un derinliklerini görüntüleyebilme kapasitesine sahip bir teleskop. Aslında ilk inşaa amacı tıpkı Hubble'ın yaptığı gibi detaylı fotoğraflar çekmek olan bu teleskop, kapsama alanı fark edilince farklı görevlere de atandı. Güneş sisteminin dışında yer alan gezegenleri bulabilecek teknolojiye sahip olan WFIRST, bu sayede daha önce keşfedilmemiş birçok gezegenin varlığını ispat edecek.

Bilim insanlarının çok uzun yıllardır anlamaya çalıştıkları karanlık enerji ve evrenin genişlemesi konusunda bile büyük bir ilerleme sağlanmasına yardımcı olacak yeni teleskobun, 2020 yılın ortalarına doğru tamamlanması planlanıyor. Uzayda meydana gelecek ışık bükülmelerini bile tespit edebilecek olan WFIRST'ün, NASA'nın yıllardır kaldırmayı umduğu sır perdelerinin aralanmasına yardımcı olması bekleniyor.