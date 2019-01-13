Hükumetin Kesintileri Hubble'ın Tamirini Geciktirebilir

Yaklaşık 29 yaşında olan Hubble Uzay Teleskobu'nda meydana gelen hasarın düzeltilmesi hükûmetin yaptığı kapatmalar ve kesintiler yüzünden gecikebilir.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nun Wide Field Camera 3’ün (Geniş Alan Kamerası) işlemleri tanımlanamayan bir donanım problemi yüzünden askıya alındı. Bu kameradaki sorun araştırılırken, teleskopun diğer üç kamerası gözlemlerine devam ediyor.

Ancak, mühendislerin hükûmetin bütçe kesintileri nedeniyle bu sorunu düzeltmesi pek olması gözükmüyor. NASA’nın Bilim Görevleri Müdürü Thomas Zurbuchen Twitter’dan “Bu, herkesin uzay araştırmalarının iki önemli yönünü hatırlaması gereken bir zaman. Birincisi, Hubble Uzay teleskopu gibi kompleks sistemler, bu işi gerçekten seven uzmanlar sayesinde çalışır. İkincisi, bütün uzay sistemlerinin sınırlı hayat süreleri vardır ve bu tür sorunlar zaman zaman gerçekleşir.” dedi.

Wide Field Camera 3, ileride çıkacak sorunların tamir edilebilmesi için birçok gereksiz elektronikle beraber 2009’da kurulmuştu.

Bu arızayı ekim ayında başka bir sorun takip etmiş, teleskoplardan bir tanesinin üç aktif jiroskopu arızalanınca Hubble Uzay Teleskopu’nu kapanmaya zorlamıştı. Başarılı bir tamirat işleminden sonra operasyonlar üç hafta sonra normale dönebilmişti.

Teleskop 1990’da Dünya’nın yörüngesine fırlatıldığından bu yana, beş kez tamir, yükseltme ve değiştirme görevleri gerçekleşmiş ve bu beş görevin hepsi önemli malzemeler için yapılmıştı.