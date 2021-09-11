11 Eylül 2001'de İnsanların Kameralarına Yansıyan Görüntüler

Dünya Ticaret Merkezi'ne, Pentagon'a ve Beyaz Saray'a El-Kaide'nin düzenlediği saldırılardan sonra toplamda 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin büyük kayıplar verdiği ve dünyanın en büyük terör saldırısı olarak adlandırılan 11 Eylül saldırılarına dair bugüne kadar görmemiş olabileceğiniz bazı görüntüleri sizler için derledik.

2001 yılında ABD’de yaşanan 11 Eylül saldırıları, bugüne kadar dünyanın gördüğü en korkunç terör saldırılarından biri oldu. Kaçırdıkları uçaklarla sırasıyla Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon ve Beyaz Saray’a saldırı düzenleyen 19 terörist, toplamda 2 bin 977 kişinin ölümüne sebep oldu.

2001 yılı dünyanın dönüm noktalarından birisi olmuştu çünkü El-Kaide’nin ilk önce uçaklarla Dünya Ticaret Merkezi olarak adlandırılan ikiz kuleleri yerle bir etmesi ve daha sonra ABD’nin en sembolik yerlerine aynı saldırıları düzenlemesi, Amerika’nın Orta Doğu’ya karşı büyük kayıplar getiren bir savaş açmasına sebep oldu.

20 yıldır bu olay üzerine birçok iddia ortaya atıldı, hatta saldırıyı düzenleyenin Osama Bin Laden liderliğindeki El-Kaide’nin değil, ABD’nin düzenlediği düşünüldü ancak sebep ne olursa olsun, 11 Eylül sabahında her zamanki hayatına devam etmek isteyen 2 bin 977 kişi feci bir şekilde hayatını kaybetti. O gün fotoğraf makinelerini, kameralarını olacaklardan habersiz bir şekilde ikiz kulelerin olduğu mevkiye yönelten insanların yakaladıkları görüntüleri, saldırının 20. yıl dönümünde bir araya getirdik.

Saldırıdan 1 gün önce Dünya Ticaret Merkezi'nde her şey yolundaydı, insanlar ise ikiz kulelerin tamamen yıkılacağından habersizdi:

11 Eylül sabahı saat 8.45: İkiz Kulelere çarpan ilk uçak, her şeyden habersiz bir şekilde görevini yapan itfayecilerin kamerasına yansıyor:

Dönemin ABD Başkanı Bush, kameralarla birlikte okul gezisine gidiyor ve Dünya Ticaret Merkezi'ne ikinci uçağın çarptığı haberini aldığı anlar, kameralara yansıyor

Uçakların çarptığı sırada insanlar, Dünya Ticaret Merkezi'nde daha yeni iş başı yapmıştı

Kuzey Kule'nin yıkılmasının ardından enkaz ve toz bulutu içinde kalan insanların canını kurtarmak için verdiği mücadele:

İtfayecilerin kulede darbeden zarar gören, uçağın yakıtından yanan insanları kurtarmak için verdiği mücadele:

Enkazdan kaçmaya çalışan insanların yaşadığı trajik anları gösteren diğer görüntüler:

İlk yıkılan Kuzey Kule'nin ardından helikopterde bulunan polislerin kameralarına yansıyan facia:

Eş zamanlı olarak Pentagon'a yapılan ve 125 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından güvenlik kamerasının yakaladığı görüntüler;

New York'ta yaşayan öğrenciler, olaylara yaşadıkları evin penceresinden tanıklık etti;

Kuzey Kule'nin tamamen yıkıldığı sırada itfayeciler de dahil olmak üzere yüzlerce kişi binanın içerisindeydi:

417 metre yüksekliğindeki Kuzey Kule'nin yerle bir olduğu anlar:

Dünya Ticaret Merkezi'nin camlarında kurtulmayı bekleyen insanlar; birçoğu yanarak ölmektense yüzlerce metre yükseklikten atlamayı tercih etti

Uyarı: Videoda özellikle 1:51'den sonra son derece rahatsız edici görüntüler bulunmaktadır, hassasiyeti olanların bu videoyu pas geçmesini öneriyoruz

ABD'nin en sembolik binalarından, Savunma Bakanlığı Genel Merkezi Pentagon'un saldırıdan sonraki hali;