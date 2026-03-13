Tümü Webekno
[12-19 Mart] Toplam Değeri 958 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Cozy Grove ve Isonzo oldu. Bu iki oyunu, 19 Mart tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Cozy Grove nasıl bir oyun?

2

Lanetli ve sürekli değişen bir adada kamp yapmayı konu alan hayat simülasyonu oyunu Cozy Grove'a hoş geldin. Bir Ruh İzcisi (Spirit Scout) olarak her gün adayı dolaşıp yeni sırları ortaya çıkaracak ve bölgedeki hayaletleri sakinleştirmeye yardımcı olacaksın.

Cozy Grove fragmanı

Isonzo nasıl bir oyun?

2

Çetin Alp savaşı, bu gerçekçi 1. Dünya Savaşı FPS'sinde taktik becerilerini sınayacak. Kuzey İtalya'nın doğal zirveleri, engebeli vadileri ve pastoral kasabaları arasında savaş. İtalyan Cephesindeki Büyük Savaş canlandı ve beklenmedik yüksekliklere çıktı!

Isonzo fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Oyunlar ücretsiz oyun Epic Games

